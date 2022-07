La restauración de Menorca supera en junio la facturación de 2019

El presidente de la asociación de restauración de la CAEB Menorca, José Bosch, ha admitido que la facturación de junio ha sido superior a la del mismo mes de 2019, aunque ha advertido que el aumento de las ganancias no es generalizado.Bosch no ha querido precisar una cifra de incremento de facturación "para evitar las reprimendas de aquellos que no les va tan bien", pero ha admitido que el arranque de la temporada turística es positivo. "Ha sido un junio muy bueno en cuanto a facturación, aunque el beneficio es otra historia porque con la fluctuación que hay de precios, quien no esté pendiente de los costes puede trabajar más horas que nunca y ganar menos dinero", ha declarado a Efe. La entidad realiza ofertas de formación a sus asociados y se ha sorprendido por el "descuido" de muchos establecimientos respecto a sus cuentas. Por ello, Bosch hace un llamamiento a estar "muy pendientes" de los costes de los productos y sus precios de venta. "Suele pasar en todos los sectores, pero en restauración más que nunca. El restaurador nunca tiene tiempo para sentarse y hacer números, y esto es un riesgo. Hay miedo a subir precios, aunque cuando uno ve los albaranes del día a día es consciente que no queda otra", ha señalado. Por otro lado, ha asegurado que mantendrá próximamente reuniones con empresarios de la urbanización de Cala en Blanes: "Se ha detectado menos turismo que otras temporadas y queremos conocer qué está sucediendo porque es una zona donde predomina el turismo británico". Finalmente, José Bosch ha felicitado al Ayuntamiento de Ciutadella por el dispositivo de seguridad de las fiestas de Sant Joan. "Al igual que fuimos muy críticos el año pasado con ellos tras las imágenes de macrobotellones en Es Pla, se ha notado el aumento de policías y si ello sirve para el buen funcionamiento de los festejos, bienvenido sea, no lo toquemos", ha sentenciado. EFE