La restauración ecológica, tema central de la 10ª reunión de la Red Mundial de Reservas de Biosfera

La restauración ecológica ha sido el tema central del 10º encuentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Costeras, celebrada la semana pasada en Wilhelmshaven, ciudad situada en la costa norte de Alemania, dentro de la Reserva de Biosfera Lower Saxon Wadden Sea. Es la primera reunión presencial desde 2019, en la que se celebró en la reserva de Gouritz Cluster, en la República de Sudáfrica.



Esta reunión en Alemania se celebra en el marco del 10 aniversario de esta red, y del 50 aniversario del Programa MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO, que es el programa que impulsa las reservas de biosfera en el mundo.



Este encuentro ha reunido a un grupo de más de 40 participantes de 18 reservas de biosfera provenientes de 13 países. Ha tenido especial relevancia la incorporación de reservas que han asistido por primera vez, como las de Virginia Coast (Estados Unidos), North-East Tobago (Trinidad y Tobago), Mwali (Islas Comoras) y Komodo y Samota (Indonesia). El resto de países participantes fueron Cuba, Brasil, República de Sudáfrica, Maldivas, Australia, República de Corea, Vietnam, Alemania y España.



Con el tema principal de “Restauración de ecosistemas y conectividad ecológica en reservas de biosfera islas y costeras”, se han presentado experiencias y resultados sobre restauración de manglares, de praderas submarinas, corales, zonas litorales y dunas, preparación de áreas costeras frente a tsunamis e inundaciones, así como protección de rutas de pájaros y actividades relacionadas con la interpretación y el ecoturismo. Desde Menorca se han presentado los resultados del estudio de restauración de dunas y el análisis comparativo de 4 islas mediante indicadores de sostenibilidad. También se ha celebrado el 7º foro del grupo de trabajo "Zero Plastic" en Reservas de Biosfera, una iniciativa que Menorca coordina junto con Lanzarote y la red científica Marine Sciences For Society, y talleres sobre implicación juvenil y buenas prácticas en restauración ecológica.





La sesión del miércoles por la mañana se dedicó íntegramente al trabajo participativo para elaborar el plan de acción de la Red para el período 2023-2027, que es el período de funcionamiento que se formalizará con la próxima firma del nuevo acuerdo (MOU) entre la UNESCO, las reservas de biosfera de Jeju y Menorca, y los comités estatales MAB de Corea y España, para dar continuidad a la red.



El Wadden Sea es una extensa área intermareal que se extiende desde los Países Bajos hasta Dinamarca, donde una gran cantidad de pájaros migratorios descansan, alimentan y crían. El mar de Wadden también fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.



La Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras fue creada en 2012 por la UNESCO para impulsar la sostenibilidad en islas y zonas costeras y promover estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático. La red se ha consolidado como un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, a la vez que una plataforma de cooperación entre territorios litorales que comparten objetivos comunes, resaltando el papel crucial de las áreas costeras en la mitigación y adaptación al cambio climático .



Menorca, junto con la Reserva de Biosfera de Jeju (República de Corea) y el programa MaB de la UNESCO, tiene el rol de coordinación y dinamización de la Red, que hoy en día está conformada por más de 80 territorios declarados Reserva de Biosfera de todo el mundo.