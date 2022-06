La Reserva de Biosfera de Menorca acogerà el 25º Congreso Español de Ornitología de SEO BirdLife

Del 9 al 13 de noviembre ciencia, conservación y aves se darán cita en el 25º Congreso Español de Ornitología de SEO BirdLife que tendrá lugar en la Reserva de Biosfera de Menorca. La organización ecologista, una de las más antiguas de España, ha escogido la isla del Llatzeret de Maó para celebrar las jornadas científicas con un amplio programa de actividades del máximo interés ornitológico.



Durante cinco días, y siguiendo las orientaciones del Comité Científico de SEO/BirdLife, el Llatzeret albergará sesiones científicas, mesas redondas, comunicaciones orales, presentaciones de pósteres y reuniones de grupos de trabajo en torno al mundo de las aves y de la mano de los mayores expertos y expertas en ornitología de Europa.



Además de las sesiones científicas, el programa del congreso incluye toda una serie de actividades paralelas como excursiones ornitológicas o visitas de interés pensadas tanto para los conferenciantes como para la población local.



Inscripciones abiertas



Ya es posible inscribirse para asistir al congreso, abierto a toda persona interesada en la ornitología. La couta de inscripción para poder acudir a todas las sesiones del congreso incluye dietas, desplazamiento hasta el Llatzeret y una de las excursiones ornitológicas que se celebrarán durante el evento. Las inscripciones estan dispobiles en este enlace.



Menorca, destino ornitológico



Las características geológicas, climáticas y geográficas de la isla de Menorca propician la existencia de una amplia variedad de hábitats y, en consecuencia, de una importante variedad de especies de aves, desde rapaces a aves comunes, acuáticas o migratorias. Alrededor de 300 especies distintas habitan los humedales, barrancos, acantilados, zonas de cultivo, islotes y bosques de la Reserva de Biosfera de Menorca a lo largo del año.



De entre ellas destacan especies como la pardela balear; la especie endémica marina más amenazada de Europa, que nidifica en Menorca; el cormorán moñudo, ave marina endémica del Mediterráneo; o las importantes comunidades de aves rapaces en la isla, como el milano real, en estado de conservación amenazado y que cuenta con una de las poblaciones mejor conservadas de España en Menorca; o el alimoche, también amenazado y que tiene en la isla la población más densa del mundo.



La isla es además un importante punto de hinvernada para muchas especies de aves, así como de parada en la ruta de muchas aves migratorias entre África y el norte de Europa.



PROGRAMA



Conferencia inaugural (día 9 por la mañana). Owls for peace. Alexandre Roulin, profesor de Biología en la Universidad de Lausana (Suiza).

Plenaria (día 10 mañana). ¿Qué nos cuentan las aves con sus cantos? Esther Sebastián González, investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.

Plenaria (día 10 tarde). Aves acuáticas como vectores de dispersión: servicios y diservicios en diferentes escenarios de cambio global. Marta I. Sánchez, científica titular del CSIC en la Estación Biológica de Doñana.

Plenaria (día 11 mañana). The potential of museum collections for studies of relationships and biological processes in birds in the era of genomics. Martin Irestedt, Departamento de Bioinformática y Genética, Museo Sueco de Historia Natural, y profesor asociado del Departamento de Zoología de la Universidad de Estocolmo.

Plenaria (día 11 tarde). Introduced mammals on Mediterranean Islands where we stand? Critical example of cat predation on seabird. Elsa Bonnaud, profesora adjunta en la Universidad de París Saclay.

Plenaria (día 12 mañana). Virus transmitidos por vectores que pueden afectar la salud pública y la salud de las aves. Jordi Figuerola, investigador científico del?Departamento de Ecología de Humedales en la Estación Biológica de?Doñana – CSIC.

Conferencia de clausura (día 12 por la mañana). Aves urbanas: haciendo de la necesidad virtud. Diego Gil, investigador en Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).