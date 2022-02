Reabre el aparcamiento público de Camí de Ses Vinyes

Este martes se abre el aparcamiento público de Camí de Ses Viñas, después de unas semanas inoperativo a causa de las obras de instalación de 5 pérgolas fotovoltaicas con puntos de recarga para vehículos eléctricos y autoconsumo compartido.



Aunque los vehículos se podrán estacionar en este aparcamiento público, aún no estarán operativos los puntos de recarga para vehículos eléctricos. Queda pendiente finalizar la conexión de este sistema de energía a la red eléctrica, en base a un protocolo que Endesa no había enviado hasta hace unos días.

Asimismo, cabe señalar que el Ayuntamiento no ha podido reabrir el aparcamiento de Camí de Ses Vinyes hasta ahora, debido a una demora en el suministro de la barra metálica que regula la altura de los vehículos que pueden acceder al aparcamiento. Un elemento que es imprescindible para la apertura del aparcamiento y que garantiza la seguridad de las nuevas instalaciones fotovoltaicas. En este sentido, el Ayuntamiento quiere agradecer a los vecinos y vecinas de esta zona su colaboración durante ese tiempo de obra.

Por lo que respecta a la nueva instalación tendrá una capacidad de generación de 315.000 kWh/año, que equivale a la demanda energética anual de 90 familias. Así, permitirá compensar la demanda energética de los centros educativos cercanos: CEIP Virgen de Gracia, CEIP Sa Graduada,

CEIP Mateu Fontiroig, Escoleta Es Busquerets y otros equipamientos municipales.



Por otro lado, cabe recordar que los árboles que carecían de enfermedad se han trasplantado hasta la zona del nuevo parque urbano de Costa Bella, junto al instituto Maria Lluïsa Serra.