Rashid Johnson presenta este verano la exposición ‘Sodade’ en Hauser & Wirth Menorca, ocupando la totalidad del espacio expositivo de las dependencias rehabilitadas del antiguo hospital naval del siglo XVIII. Para su primera exposición en España, el reconocido artista contemporáneo norteamericano ha continuado trabajando con un amplio espectro iconográfico, a través del cual investiga expresiones colectivas e históricas relacionadas con el anhelo y el desplazamiento, pero sin apartar nunca la mirada del momento presente.

‘Sodade’ es el título de una canción de Cabo Verde de los años cincuenta, popularizada por Cesária Évora, que relata un profundo estado de nostalgia emocional en el ‘largo camino’ a São Tomé. En su hibridación caboverdiana, el término, derivado de la saudade portuguesa y con la misma connotación de ausencia y melancolía, adopta un ligero cambio ortográfico. Con un gesto de hibridación similar en ‘Sodade’, Johnson continúa inspirándose en las crónicas de la historia crítica y en relatos de travesías y migraciones.

La exposición presenta esculturas en bronce y pinturas Seascape recientemente creadas, que se expondrán junto con Bruise Paintings y Surrender Paintings. Estas últimas conforman la última entrega de un corpus de obra realizado por Johnson a partir de la iconografía de su conocida serie Anxious Men. La exposición estará acompañará de una nueva edición del Education Lab, un programa de aprendizaje creativo para distintos tipos de públicos.

Reflejando en tiempo real condiciones históricas subjetivas y colectivas, lo que en Anxious Red eran retratos de multitudes de rostros en un intenso color rojo, se transforma en las Bruise Paintings y Surrender Paintings en tonos azules y blancos. Johnson usa como materia prima de su obra elementos personales, como la manteca de karité o el jabón negro, por el significado que

poseen en sus narrativas históricas. Aquí, se sirve de la pintura al óleo por la carga canónica y universalidad de este medio para comunicar su mensaje de manera más directa.

Para las Bruise Paintings Johnson creó, en colaboración con la marca de pinturas R&F, el color Black&Blue, que aplica en capas por todo el lienzo hasta el punto de lograr, con ese único tono, sensación de varios colores. Por otra parte, la reiteración y la expresividad de las figuras azules inyectan dinamismo en las obras, poniendo de relieve la importancia del gesto en la obra de Johnson. Con una melancolía teñida de lirismo, las Bruise Paintings nos hablan del tiempo que nos ha tocado vivir y crean un espacio liminar en el que la sanación parece haber comenzado ya, aunque el recuerdo del trauma siga presente.

Sin abandonar la iconografía de Anxious Men, en la serie Surrender Paintings Johnson aplica óleo blanco titanio sobre el lienzo sin preparar, para representar unos rostros espectrales que sugieren aceptación y reconciliación. Como el artista señala, ‘Vaciadas de color, en las Surrender Paintings, el blanco aplicado sobre las tela sin tratar remite a la redención y el reconocimiento. Las nuevas series abordan, de manera simple y tranquila, las experiencias colectivas vividas durante los últimos meses.’

La serie de pinturas de nueva creación Seascape y de esculturas de embarcaciones se inspiran en relatos históricos de travesías y migraciones. En ellas, el artista se vuelca con radicalidad en las superficies de los lienzos emprendiendo un proceso de vaciado que nos lleva a obras anteriores, como las de la serie Cosmic Slops, creadas a base de incisiones sobre jabón negro y cera. En las pinturas Seascape, Johnson cubre de óleo blanco neutro o azul de Prusia la totalidad del lienzo, que luego limpia para rayar, una a una, sobre la superficie, unas formas perecidas a barcas de remo. La repetición del motivo y su escala estarían apuntando a la posibilidad de huir, pero también al aislamiento, la nostalgia y la deriva sobre el mar.

Con sus esculturas en bronce, Johnson ahonda en su estudio del tema de la embarcación, entendida en este caso como pira funeraria. Basándose en tradiciones históricas de culturas de todo el mundo, para las que la barca es un signo de redención y renacimiento, estas esculturas, creadas con vaciados de yeso, encierran en su interior una serie de objetos de valor simbólico: cintas de VHS, una radio CB, libros o conchas de ostras, estas últimas en referencia al ensayo de Zora Neale Hurston ‘How it Feels to be Colored Me’. ‘No, no lloro en el mundo, estoy demasiado ocupada afilando mi cuchillo para ostras’, escribe Hurston, aludiendo con ambigüedad al lujo que implica comer ostras y a la agresividad del cuchillo.

En ‘Sodade’, Rashid Johnson sigue incorporando a su obra materiales cargados de simbolismo que tienen que ver con su historia personal, explorando narrativas colectivas de anhelo y migración y ofreciendo a la vez una emotiva percepción de la historia desde el presente.

Education Lab

Coincidiendo con la exposición, la edición de este año de Education Lab ha programado una residencia dirigida a dos alumnos de posgrado, que, en paralelo a la exposición ‘Sodade’ de Rashid Johnson, concebirán un proyecto relacionado con ella.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los dos candidatos elegidos en un proceso de convocatoria abierta difundido por universidades españolas en enero de 2022, son Carlos López, alumno del Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía; y María Vila, alumna del Máster en Prácticas artísticas y estudios culturales: cuerpo, afectos, territorio, organizado por el Centro Huarte, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco.

A través de la investigación, la práctica profesional, la crítica y la orientación, la residencia, que tendrá lugar entre abril y julio de 2022, ofrecerá la oportunidad de desarrollar un trabajo independiente en un contexto expositivo, apoyando a artistas emergentes, historiadores del arte y educadores en el desarrollo de sus carreras. El Education Lab de Hauser & Wirth Menorca facilita un espacio de estudio activo a alumnos de postgrado, para que desarrollen un programa participativo en colaboración con la comunidad de la galería, entidades locales y escuelas.

El programa educativo de Menorca quiere dar continuidad al éxito registrado por el Education Lab puesto en marcha en 2021 por Mark Bradford, con ocasión de su exposición ‘Masses and Movements’, en el que participaron alumnos de la Escola d’Art de Menorca y que involucró a más de 1.300 personas en sus actividades didácticas.

El Education Lab responde al compromiso de Hauser & Wirth con programas de aprendizaje inclusivo dirigidos a estimular un diálogo entre el arte, los artistas y todo tipo de públicos. Los proyectos que Hauser & Wirth mantiene en funcionamiento por todo el mundo se asientan sobre tres pilares básicos: la implicación con las comunidades en las que se inserta, el enriquecimiento de los programas académicos y el fomento de un mejor acceso a las trayectorias profesionales dentro del mundo del arte con colaboraciones significativas.

© de todas las imágenes Rashid Johnson

Cortesía del artista y de Hauser & Wirth

Fotografía: Stephanie Powell

Nacido en 1977 en Chicago, Rashid Johnson es una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo estadounidense. Valiéndose de un amplio abanico de medios, aborda en su obra temas relacionados con la historia del arte y la historia crítica, las identidades culturales individuales y compartidas, narrativas personales, literatura, filosofía y lo matérico. Formado en el departamento de fotografía del Art Institute of Chicago, Johnson diversificó poco después su práctica recurriendo también a otros soportes, como la escultura, la pintura, el dibujo, el cine o la instalación. El resultado es una compleja producción multidisciplinar.

La obra de Johnson se caracteriza por su inserción narrativa de una serie de objetos y materiales cotidianos conscientemente elegidos, que en ocasiones guardan relación con su infancia y con frecuencia aluden a aspectos colectivos de la historia intelectual y la identidad cultural de la comunidad afroamericana. Hasta la fecha, Johnson ha incorporado elementos/materiales/objetos tan variados como radios CB, manteca de karité, literatura, cubiertas de discos, rocas bañadas en oro, jabón negro y plantas tropicales. Lo culto y lo místico resuenan en muchas de sus piezas, materializando su ambición de transformar y expandir dentro del proceso de recepción los campos asociativos de cada uno de los objetos que incorpora a sus obras.