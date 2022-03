El queso Coinga será el protagonista de la tapa temática de Tapes per Menorca

El concurso de tapas se celebrará el 18 de mayo en la Sala Multifuncional des Mercadal, mientras que la ruta tendrá lugar del 20 al 29 de mayo por diferentes establecimientos de la isla

Tapes per Menorca, organizado por AgenciaCom junto a Restauració Menorca y CAEB, contará con la marca Coinga como patrocinador del evento. Además, el queso Coinga será el ingrediente principal con el que se deberá elaborar la tapa temática.

Tapes per Menorca es un concurso y ruta de tapas que tendrá lugar del 20 al 29 de mayo por diferentes bares y restaurantes de la isla. Además, como ya sucedió el año pasado, dos días antes del inicio de la ruta, el miércoles 18 de mayo, se celebrará el concurso en la Sala Multifuncional des Mercadal. Una edición en la que los establecimientos participantes ofrecerán al público diferentes tapas con el objetivo de impulsar el sector de la restauración.

Los participantes, tanto al concurso como a la ruta, competirán en dos categorías, la tapa libre y la tapa temática, que tendrá como protagonista el queso Coinga. Además, los establecimientos participantes en la ruta podrán ofrecer, además de la tapa libre y la tapa temática, otras tapas a precio libre.

El director gerente de la cooperativa Coinga, Santiago Tadeo, ha destacado la importancia de que la marca esté presente en una iniciativa que ya está más que consolidada en Menorca y que “nos ofrece la oportunidad de dar a conocer nuestro queso entre el público local y visitantes de una forma original. Estamos seguros de que los bares y restaurantes nos sorprenderán con sus creaciones, por lo que esperamos que la gente participe y disfrute de la calidad de productos que tenemos en Menorca y del gran nivel de nuestra cocina”.

La participación en Tapes per Menorca está abierta a todos los restaurantes de Menorca y el plazo para inscribirse es hasta el 29 de abril. La inscripción tiene un coste de 100€ para los restaurantes asociados a Restauració Menorca y de 150€ para los no asociados, y la inscripción se tiene que realizar a través del formulario de inscripción que encontrarán en la website www.tapespermenorca.com.

Tapes per Menorca, organizado por AgenciaCom junto a Restauració Menorca y CAEB Menorca, cuenta con el patrocinio de Mahou, Coinga, el Ajuntament des Mercadal y la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la colaboración de ASCAIB, Fra Roger, Menorca Es Diari, Cómete Menorca, la Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics, Elitechip, European Regions of Gastronomy, Foodies on Menorca y Benejam.