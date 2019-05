Quantum vuelve por sus fueros

MAHÓN. (23 de mayo 2019.) – Quantum ya está aquí. Le ha costado tres mangas coger el aire a la temporada 2019 de 52 SUPER SERIES, pero dos pruebas estelares le han bastado para terminar la tercera jornada de regatas de la Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week como nuevo líder de la general con un punto de ventaja sobre el Azzurra y el Provezza y tres sobre el Platoon. Las cartas ya están sobre la mesa y los grandes favoritos se han agrupado en la parte noble de la clasificación. Quedan dos días de regatas en Menorca y ambos prometen muchas más emociones porque la lucha está muy cerrada.

Menorca se mostró como un lugar fantástico para regatear con un viento del sur de entre 10 y 14 nudos y un mar casi llano. Así, María Torrijo, responsable del comité de regatas, pudo dar tres salidas y se pudo así recuperar una de las que se perdieron en la jornada anterior.

Azzurra ganó la tercera manga y en ese momento llevaba trece puntos de ventaja sobre el Quantum. Pero entre la estelar actuación de los hombres de Ed Baird y las dos malas salidas del velero de Guillermo Parada la renta se esfumó y la regata se comprimió. Pero que nadie pierda de vista a Provezza y Platoon que han llegado para quedarse.

La primera manga fue del Azzurra. El velero liderado en el agua por Guillermo Parada dominó el lado derecho del campo de regatas que estaba claramente favorecido. Allí estuvo acompañado por el Quantum mientras que el Platoon eligió el lado del pin. La ceñida fue del azul del Azzurra mientras que el Provezza hizo una gran manga por el centro de la flota. En la boya de barlovento el Bronenosec acumuló su primera penalización de las dos que ‘obtuvo’.

La popa fue para los veleros que decidieron irse al lado izquierdo del campo de regatas. Por ahí el Alegre y el Provezza lograron unos buenos vientos que les llevaron a recuperar la desventaja con el Azzurra y en el caso del velero de Andrés Soriano a superarle en la puerta de sotavento. Sin embargo, el Alegre no eligió la puerta derecha y se la dejó a los de Parada que con la gran velocidad mostrada por el barco en las ceñidas recuperó la primera posición y ya no la abandonó desde esa parte de estribor del campo de regatas.

En la segunda manga el Azzurra quiso perseverar por el lado derecho. Tanto que se quedaron tapados en la salida por el comité por otros barcos y tuvieron que perder unos segundos preciosos a la espera de conseguir un hueco para salir. El hasta ahora intratable líder tenía su primera mácula de la semana y ya fue muy complicado recuperar porque, en vez de ir con viento limpio y decidiendo por dónde navegar, tuvo que ir dándose de mandobles con el resto de la flota y lo fue pagando.

La lucha estuvo entre el Provezza y el Quantum que protagonizaron una pugna increíble por la victoria en la manga. Los diseños de Botín, como es el caso del Quantum, van mejor en ceñidas mientras que los de Vrolijk se han caracterizado siempre por ser muy rápidos en las popas. Así en la segunda ceñida fue Quantum el barco que pudo adelantar a Provezza mientras que en la popa final fue el barco turco patroneado por el neozelandés John Cutler el que se llevó el gato al agua para conseguir la victoria.

La tercera manga tuvo una salida dominada por el Alegre en la parte del visor. El velero de Soriano dominó los primeros instantes de la manga hasta que el Quantum fue capaz desde la poderosa derecha de encontrar líneas limpias e ir ganando metros. Azzurra volvió a hacer una discreta salida lo que le volvió a penalizar en la pelea con el resto de la flota. Bronenosec se recuperaba de sus dos primeras mangas muy accidentadas con una sólida posición a la derecha del campo de regatas. Al final de la primera ceñida quedó muy claro que la apuesta por la derecha volvió a ser la buena y Quantum pasó con un extremo control de la flota seguido por el barco ruso llevado por Sime Fantella.

Para hoy están previstas dos o tres mangas desde de las 12.30 horas. Las regatas se pueden seguir en directo en el sistema Virtual Eye y con comentarios en directo. Se puede conectar en www.52superseris.com.

Joan Vila, navegante del Quantum, explica: “La flota está tan igualada que cualquier cosa puede pasar. Sabíamos que tendríamos buenos días y días malos y el primer día fue malo. El objetivo es tener la máxima consistencia posible y esperamos seguir en esta línea. La diferencia entre las tres primeras y las dos últimas mangas son los pequeños detalles que a veces te favorecen y otras no, pero hoy ha sido un buen día y las cosas han estado de nuestro lado. El lado derecho del campo de regatas, sobre todo en las ceñidas, ha estado muy favorecido. Mañana esperamos que sea otro buen día de brisa…”

John Cutler, caña del Provezza, manifiesta: “Ha sido un buen día para nosotros. Ha sido complicado en el agua porque se trataba de una jornada en el que había sólo un camino y había que estar ahí. Si dominabas la derecha estaba claro que podías tener un gran resultado, pero si no lo hacías ibas a sufrir. Es increíble lo igualados que están los barcos en 52 SUPER SEIRES. Hemos cambiado la plantilla en la estructura de popa y las cosas pienso que están funcionando bastante bien hasta el momento”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, expresa: “La primera manga ha sido muy buena, pero parece que nos queremos complicar las cosas a nosotros mismos. En la segunda manga nos quedamos atrapados entre otros barcos e hicimos una buena recuperación en la primera ceñida, pero después perdimos una plaza en cada tramo. Un séptimo que no es un buen resultado, pero tampoco está tan mal. En la tercera tuvimos un problema mecánico con el winche de la mayor y perdimos un tramo con la reparación. Y luego no pudimos nunca ir a la derecha y no tuvimos opciones de mejorar. Tras tres días está todo muy igualado y cualquier cosa puede pasar. Mañana saldremos a luchar que es nuestro estilo. Si alguien pensaba que iba a ser una semana cómoda se equivocaba…”

Resultados de la Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week tras 5 mangas

1. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (8,5,4,2,1) 20 puntos.

2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) (2,1,1,7,10) 21 p.

3. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (6,3,3,1,8) 21 p.

4. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (5,2,6,3,7) 23 p.

5. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (1,7,8,10,2) 28 p.

6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (4,11,2,5,6) 28 p.

7. Phoenix 11 (RSA) (Hasso Plattner) (3,10,11,6,5) 35 p.

8. Sled (USA) (Takashi Okura) (9,8,5,9,4) 35 p.

9. Phoenix 12 (RSA) (Tina Plattner) (7,4,7,8,9) 35 p.

10. Team Vision Future (FRA) (Jean Jacques Chaubard) (10,6,9,4,11) 40 p.

11. Gladiator (GBR) (Tony Langley) (11,9,10,11,3) 44 p.