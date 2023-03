La prueba de recuperación de acuíferos mediante infiltración de aguas regeneradas da resultados satisfactorios

La presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, y la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, han presentado, este miércoles, con motivo del Día Mundial del Agua, los resultados preliminares de la prueba piloto de recuperación de un acuífero sobreexplotado a partir de aguas regeneradas.



El proyecto, financiado con 543.797 € provenientes del fondo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se inició el mes de junio con la llegada de la maquinaria a Menorca y las tareas para perforar los pozos a través del cual se ha infiltrado, a partir de octubre, agua regenerada a través de un sistema terciario de la depuradora de Sant Lluís.



Los resultados de la prueba, que se monitorizan en 10 pozos de control repartidos a distinta distancia de los dos pozos de inyección, indican mejoras en el estado de todas las muestras analizadas, si bien los efectos de la inyección son más evidentes a medida que las muestras son más cercanas a la infiltración. Así, en el punto más salino de la zona, que también es el más cercano a los sondeos de inyección, y después de sólo cinco meses de infiltración continuada, se muestra un descenso del 5% de la salinidad, un ritmo mucho más rápido que los que mostrarían con la recarga natural. Hasta ahora se han infiltrado 5.000 m3 de agua regenerada, equivalente al volumen de dos piscinas olímpicas.



El conseller ha calificado estos resultados como "esperanzadores" y se ha mostrado convencido de que "esta tecnología puede convertirse en primordial para la futura restauración de acuíferos sobreexplotados y una garantía del recurso de cara al futuro", según ha señalado. recordado que el 31% de los acuíferos del archipiélago se encuentran sobreexplotados.



Garau, por su parte, ha señalado que «si bien los técnicos indican que es posible extrapolar esta técnica a otros acuíferos, hay que dejar bien claro que antes es necesario estudiar caso por caso las características hidrogeológicas porque, por ejemplo, en el caso de acuíferos con fondos cársticos, ya tenemos claro que la infiltración no funciona».



Por su parte, Mora ha afirmado que "la gestión del agua por un uso más eficiente, racionalizado y sostenible es una de mis prioridades como presidenta del Consell Insular. El agua es un bien escaso y limitado y que debemos saber gestionar. Por este motivo, des de la pasada legislatura, aún y no tener competencias como institución en esta materia, estamos trabajando e invirtiendo para mejorar las infraestructuras referentes al agua".



La prueba piloto se extenderá hasta el próximo mes de octubre.