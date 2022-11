Un total de 14 proyectos han sido seleccionados para participar en la primera edición del Menorca Film Market (MFM), el foro de exposición y desarrollo de proyectos audiovisuales que se celebrará del 14 al 16 de noviembre y que reunirá a profesionales del sector que buscan alianzas para la coproducción, venta o distribución de proyectos de ficción para cine y televisión.

Entre los proyectos que se han escogido, tres están directamente relacionados con Menorca. Se trata del largometraje Vallsec y la serie 10-34 de la productora Empàtics Films; y la propuesta de David Desola, director y guionista barcelonés que actualmente reside en Es Castell, que quiere trasladar a la gran pantalla su obra teatral El padre de todos nosotros con una propuesta de rodaje y localizaciones en la isla.

El Menorca Film Market contará también con otros cuatro proyectos de Baleares: las películas Deu de la cineasta ibicenca Helher Escribano; y Fantasmata de la productora mallorquina Cinética y dirigida por Luis Ortas Pau; y las series Norats de CEF Produccions (Mallorca) y La maleta, del director Ferran Bex (Mallorca).

La lista de proyectos seleccionados se completa con las películas: Purgatorio, de Galápagos Media y Dacsa, que contará con la participación del reconocido cineasta y director mallorquín Agustí Villaronga; L’aguait, de Marc Ortiz Padres; y Alina, de Ávaro Giménez Sarmiento. En la categoría de series, también buscarán avanzar en su desarrollo y distribución: La isla de los olvidados, de Maria Vanacloig Sánchez; Slow Burn (Fuego lento), de la productora Vértice 360; Padre Nuestro, de Juan Rodríguez-Briso; y A perro flaco, de Alexis García Pérez de Medina.

Estos 14 se sumarán a los proyectos que presenten también los 10 guionistas que están participando actualmente en la residencia internacional de creación audiovisual "Illes de Ficció". Este programa intensivo de 38 días permite a los guionistas seleccionados trabajar en su propio largometraje o serie, a la vez que reciben oportunidades de formación, networking y presentación de sus proyectos frente a representantes de la industria cinematográfica. Después de pasar por Mallorca e Ibiza, el 14 de noviembre viajarán a Menorca para conocer las localizaciones de rodaje que ofrece y participar en el Menorca Film Market. Aquí tendrán una última oportunidad para buscar a posibles socios para desarrollar sus proyectos, además de asistir a conferencias sobre coproducción internacional.

El Menorca Film Market, organizado por la Menorca Film Commission de la FFTM con la colaboración de Mallorca Film Comission, Ibiza Film Commission y APAIB (Asociación de Productores de Audiovisuales Islas Baleares), aspira a convertirse en un lugar de referencia para profesionales del sector a nivel local, nacional e internacional. Las sesiones de pitching, mesas redondas, ponencias y reuniones 'one to one' supondrán una excelente oportunidad para la venta, financiación, distribución y coproducción de contenidos de ficción para cine y televisión.

Por otra parte, el proyecto "Islas de Ficción" ha sido creado por los Consejos de Mallorca, Menorca e Ibiza, con el apoyo del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura) dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España y financiado con Fondos Europeos Next Generation EU.