Se presenta el proyecto ‘Port de Maó, Port Sostenible’

Impulsar el Port de Maó como un producto turístico estratégico para la isla de Menorca es uno de los objetivos del proyecto 'Port de Maó, Port Sostenible' presentado esta mañana por la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, el alcalde de Mahón, Héctor Pons, y la alcaldesa de Es Castell, Juana Escandell. Así como se ha explicado, la iniciativa tiene en cuenta el gran potencial de este puerto natural, que es el mayor de Europa, para convertirse en un elemento dinamizador y diferenciador para Menorca.



En concreto, el proyecto se ha presentado a la convocatoria extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Gobierno estatal y contará con una inversión de aproximadamente 3.636.500 €, que será aportada en su totalidad por el fondo Next Generation de Europa.



La Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha destacado que 'a través de este proyecto queremos recuperar el uso social y cultural del Port de Maó, teniendo en cuenta la preservación de sus recursos naturales, para convertirlo con un dinamizador de la economía local sostenible'.



Por su parte, la Presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol ha afirmado que 'este es un proyecto muy importante para Maó, para es Castell, para Menorca y para las Islas Baleares, que dibuja parámetros de futuro en sostenibilidad social , económica y ambiental'. Armengol también ha reivindicado que esta iniciativa, que 'tiene que ver con muchísimas vertientes del Puerto de Mahón', continúe situando a Menorca como el 'paradigma en sostenibilidad en términos muy amplios'.



Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta proyectos ya existentes que encajan con estos valores como son el de la Isla del Rey, el Reserva Biosfera Turismo 0CO2, el Port Center Maó, la Estrategia Menorca 2030, y el borrador de la Ley Reserva de Biosfera, entre otros.



De este modo, en el proyecto también se ven implicados diversos organismos, como la Autoridad Portuaria de Baleares, el Gobierno de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Maó, el Ayuntamiento de Es Castell, la Fundación Isla del Rey , el Consorcio de Energía y Residuos, entre otros, que podrán aportar recursos humanos como técnicos, y gestionar alguna de las actuaciones en función de sus competencias y con los que tendrán que firmarse convenios de colaboración



Para la elaboración del proyecto se han establecido cuatro ejes de actuación prioritarios, marcados por la Unión Europea:



Eje 1. Transición verde y sostenible, al que debe destinarse como mínimo el 15% del presupuesto.



Actuaciones previstas:

Reducción de la contaminación plástica en el puerto. Presupuesto estimado: 50.000 €

Mejora de la gestión de las aguas pluviales y fecales. Presupuesto estimado: 302.000 €

Movilidad no motorizada en el puerto. Presupuesto estimado: 60.000 €

Red de aparcamientos fuera de la primera línea del puerto. Presupuesto estimado: 400.000 €



Eje 2. Eficiencia energética, al que debe destinarse como mínimo el 10% del presupuesto.



Actuaciones previstas:

Mejora de la iluminación del puerto. Presupuesto estimado: 279.255 €

Implantación de energías renovables. Presupuesto estimado: 552.789 €

Movilidad no contaminante en el puerto. Presupuesto estimado: 150.000 €



Eje 3. Transición digital, al que debe destinarse como mínimo el 10% del presupuesto.



Actuaciones previstas:

Aplicaciones digitales. Presupuesto estimado: 30.000 €

Sensorización del puerto. Presupuesto estimado: 130.000 €

Dotación de soportes técnicos y audiovisuales para los centros de interpretación y ruta miradores. Presupuesto estimado: 590.000 €



Eje 4. Competitividad, al que debe destinarse como mínimo el 10% del presupuesto.



Actuaciones previstas:

Acondicionamiento de acantilados, mejora de la seguridad. Presupuesto estimado: 76.000 €

Mejora de los accesos en el puerto. Presupuesto estimado: 120.000 €

Dotar de recursos de accesibilidad. Presupuesto estimado: 168.000 €

Adecuación de espacios públicos, parques y jardines. Presupuesto estimado: 81.956 €

Señalización de los recursos y servicios turísticos. Presupuesto estimado: 30.000 €

Centro de Interpretación Puerto de Maó. Presupuesto estimado: 340.000 €

Finalización proyecto de construcción del Hospital Illa del Rei. Presupuesto estimado: 276.500 €



El alcalde de Maó, Héctor Pons, ha manifestado que "este proyecto pretende reforzar la sostenibilidad, y también el turismo de sostenible y de calidad". Y ha añadido que "queremos conseguir un puerto que mira hacia el futuro teniendo en cuenta el turismo como un sector importante y que ayuda a empujar al resto de los sectores económicos".



Como ha destacado la alcaldesa de Es Castell, Joana Escandell, este proyecto tendrá un impacto muy positivo para es Castell, porque implicará la llegada de un total de 391.392 euros al municipio, que permitirán hacer inversiones que supondrán un salto adelante en cuanto a la sostenibilidad de nuestro litoral, como la mejora de la gestión de las aguas pluviales, de la eficiencia del alumbrado y de la movilidad, y también nos permitirán mejorar la seguridad y la competitividad de las calas, con actuaciones como el saneamiento y el pintado de los acantildos”.