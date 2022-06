Se presenta la proposición de la Ley Menorca Reserva de Biosfera en el Parlamento

El equipo de gobierno del Consell Insular ha presentado en el Parlament balear la proposición de la Ley Menorca Reserva de Biosfera, la cual pretende que la distinción de nuestra isla como reserva de biosfera recibida por la UNESCO, hace ya casi 30 años, sea el eje transversal de la gestión de nuestro territorio y que, por tanto, responda a parámetros de sostenibilidad, preservación del territorio y crecimiento económico. Los encargados de defender esta ley han sido la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, el conseller, Josep Juaneda, y la consellera, Cristina Gómez.



Durante su intervención, la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha defendido que “los principios y objetivos de la Ley Reserva de Biosfera están planteados a partir del respeto más escrupuloso a los valores que nos distinguen como Reserva de Biosfera. Un reconocimiento que merecimos gracias al esfuerzo, responsabilidad y buen trabajo de tantas generaciones menorquinas. Un reconocimiento que queremos y debemos saber mantenerlo. Y ha añadido que 'la finalidad no es otra que avanzar con políticas de sostenibilidad dirigidas al impulso de la economía local, el despliegue de las energías renovables, la mejora de la cadena alimentaria, o la modernización de la gestión de 'agua, entre tantos otros'.



Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha destacado que 'la diversidad es una riqueza que tenemos en común, el avance de unos es el triunfo de todos. Una Menorca próspera a la vez que respetuosa con el entorno es, en definitiva, un activo para todas las Islas Baleares. Asimismo, no es una ley ideológica, ni mucho menos dogmática, es una proposición que recoge el sentimiento muy mayoritario de las menorquinas y menorquines que le han enriquecido con su participación y aportaciones'.



Por último, la consejera de Empleo, Vivienda y Cooperación Local, Cristina Gómez, ha reiterado que “la propuesta de Ley de la Reserva de la Biosfera, es una ley de Menorca y para Menorca. El Plan de Acción de Reserva de la Biosfera, complementado por el Plan de Acción de Agenda Urbana, y ahora esta ley de Reserva de la Biosfera, deben permitir que Menorca, lidere el cumplimiento de las agendas internacionales, que haga suyos objetivos de desarrollo sostenible, que como es sabido, es el desarrollo que asegura las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer y sacrificar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades'.



Ahora, una vez tomada en consideración por el Parlament balear, gracias a los votos favorables del grupo parlamentario Socialista, grupo parlamentario Mixto, Més per Mallorca, y Unidas Podemos se iniciará la tramitación parlamentaria lo que debe llevar a su aprobación final.



Cabe recordar que se trata de la segunda proposición de ley aprobada por la institución insular. La primera fue la Ley de Camí de Cavalls, la cual finalmente fue aprobada por el Parlament balear en el 2020.