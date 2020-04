Premio de Narrativa desde Casa Maó 2020

El Ayuntamiento de Maó ha convocado el Premio de narrativa desde Casa 2020, como una forma de promover la creatividad artística en este tiempo de confinamiento, debido al estado de alarma por Covid-19.



Esta iniciativa cultural se dividirá en dos modalidades:

1) Crónica personal del confinamiento.

2) Creación literaria relacionada con la vivencia del confinamiento.

En ambos casos, la extensión máxima es de 2020 palabras y la temática de la narrativa debe girar en torno a la actual situación de confinamiento en casa.

Asimismo, es importante señalar que la participación en este premio es abierta a cualquier persona residente en Menorca y que se admitirán obras escritas en catalán y en castellano.

Las personas interesadas en participar pueden enviar sus creaciones, por correo electrónico, a la dirección desdecasa2020@ajmao.org, hasta el día 30 de mayo.

Por otra parte, un jurado seleccionado por el Servicio Municipal de Cultura, dará a conocer, a principios del mes de julio, la obra ganadora de cada una de las dos categorías de este concurso. Los autores / as de las narrativas ganadoras obtendrán 500 euros de premio cada uno / a.

La intención del Ayuntamiento de Maó, si la situación y las autoridades sanitarias así lo permiten, es la de entregar estos premios en el marco de los actos de celebración diferida de la Fiesta del Libro 2020 en Mahón, que aún no dispone de una fecha confirmada.

Por último, el consistorio mahonés estudiará la posibilidad de editar un libro, con el correspondiente permiso de los autores / as, con las obras más destacadas de cada modalidad. La finalidad de esta iniciativa es crear una memoria literaria de la experiencia que vive nuestra sociedad con la crisis sanitaria del Covid-19.

Las personas interesadas en participar pueden pedir las bases, por correo electrónico, a desdecasa2020@ajmao.org o en cultura@ajmao.org.