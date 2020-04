La Policía Local de Alaior ha interpuesto 153 denuncias por incumplimiento del Estado de Alarma La Policía Local de Alaior ha interpuesto desde la declaración del Estado de Alarma, un total de 153 denuncias por infringir las normativas.



En este sentido, la gran mayoría de denuncias se han interpuesto para ir por la vía pública sin motivo justificable, ir más personas de las permitidas dentro un vehículo o por no respetar las normas de relaciones sociales que establecen que no se puede juntar más de una persona a espacios públicos.

Hay que seguir recordando que, aunque el Estado de Alarma contempla la posibilidad de ir a sacar los perros, sólo es para que hagan sus necesidades, no para pasear por la calle. También es necesario incidir en el hecho de que las personas no pueden trasladarse a segundas residencias, y que es imprescindible que, cuando se vaya a comprar, se adquieran todos los productos necesarios, y no ir más de una vez al día, sino lo mínimo imprescindible.



Además, desde la entrada en vigor de las salidas para menores de catorce años, es necesario recordar también cómo deben ser estas: duración máxima de una hora, entre las 9 de la mañana y 9 de la noche, distancia máxima del domicilio de un km, y acompañados, un máximo de 3 hijos, por un adulto que conviva en el mismo domicilio actualmente. Si el adulto responsable es una persona diferente de los progenitores o tutores deberá contar con una autorización previa de estos.

El Ayuntamiento de Alaior quiere poner en valor también la importante labor que está llevando a cabo el Policía Tutor de Alaior con la comunidad educativa alaiorenca, en la distribución de material escolar y ordenadores entre las familias que lo requieren, para facilitar la continuación de los estudios de los alumnos. Entre otras acciones, se han repartido 100 ordenadores, 15 lotes de material escolar y también se ha estado presente en el control de las entregas de las tarjetas comedor.