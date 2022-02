La plaza Nova de Alaior acogerá el I Concurso Nacional de 'Ca de Bestiar" de Menorca

La plaza Nova de Alaior será el escenario este próximo 20 de febrero a partir de las 10h del I Concurso Nacional del "Ca de Bestiar" en Menorca.



Ésta será la primera edición del certamen morfológico en la isla, organizado por el Club Nacional del Pastor Mallorquín-Ca de Bestiar con la colaboración de el Ayuntamiento de Alaior, con el objetivo de dar visibilidad y protagonismo a los propietarios de esta raza de perros de pastoreo, defensa del territorio y guarda de la casa, que cada vez están más en Menorca.

«El club nació sobre hace 10 años, en un ambiente de un pequeño grupo de propietarios de pastor mallorquín, con el fin siempre de fomentar ésta raza, que no se pierda y que continúe generación tras generación. Ahora desde hace unos años que esta raza está cogiendo fuerza en Menorca y queríamos hacer un acto aquí sobre todo por los que no pueden viajar fuera y porque los propietarios de la isla se conozcan entre sí», ha dicho Miquel Cifré, delegado del club en Menorca.

Por su parte, Rafel Quintana, concejal de Fiestas, Deportes, Ferias y Mercados destaca que «desde el Ayuntamiento siempre nos gusta ayudar y colaborar con iniciativas tan positivas y distintas como la del concurso. Estos eventos singulares, y más si son a nivel nacional, son un reclamo para residentes y visitantes, y son un polo de atracción para personas de otros lugares en temporada baja».

Cabe destacar que se desplazarán hasta Alaior propietarios de todas las islas, sobre todo de Mallorca, donde existe mucha afición, así como de la península. Durante la mañana también habrá un pasacalle de los gigantes de Alaior para amenizar la jornada.

Las categorías del concurso serán las siguientes: clase intermedia, abierta, campeones, veteranos, jóvenes, quissón, mucho quissón, parejas, crías y mejor ejemplar residente en Menorca.



Uno de los hechos más importantes a destacar es que la competición está abierta a todos los propietarios de esta raza, aunque no formen parte del club organizador, y tampoco será necesario que los perros participantes tengan pedigrí (que sean de pura raza). Eso sí, es obligatorio que todos los ejemplares traigan el chip y las vacunas al día.



Las inscripciones ya están abiertas, y, los propietarios que se apunten con tiempo aparecerán en el catálogo que el club editará para esta ocasión tan especial. Si no, quien quiera también podrá apuntarse el mismo día del concurso, hasta una hora antes de que comience.

José Carlos Sastre Jiménez, juez internacional de la Real Sociedad Canina de España muy reconocido, será quien juzgará los ejemplares que se presenten.

Cabe destacar también que el concurso contará con los servicios de un veterinario, quien llevará a cabo las revisiones y velará por el bienestar de todos los perros.