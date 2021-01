PIME Menorca pide "ponerse en la piel" de los empresarios

La secretaria general de PIME Menorca, Maria Garcia, pide a las administraciones "ponerse en la piel de los empresarios" y que impulsen medidas de reactivación a medio y largo plazo, con el objetivo de inyectar confianza en el sector productivo.

"Llevamos casi un año sin tener actividad y las empresas turísticas dieciséis meses, no hay economía que lo resista ni empresas que puedan soportarlo. No cuestionamos el cierre de los negocios por criterios sanitarios, pero esta situación se tiene que compensar mediante ayudas. Lo ideal sería como en otros países, compensar las pérdidas con parte de los ingresos obtenidos el año anterior, aunque el Estado no puede hacerlo al no disponer de los recursos suficientes", ha señalado.

Garcia considera imprescindible la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que el Gobierno "acompañe" el desarrollo o la quiebra de las empresas.

"En una situación de crisis empresarial, el Estado debería renunciar a créditos como lo están haciendo el resto de agentes. Tendrían que acompañar a las empresas que puedan mantener la actividad, pero ayudar a las condenadas a desaparecer y permitirles una muerte lo más digna posible, tanto para la empresa como para los trabajadores", ha reivindicado.

Además, asegura que el principal foco de contagios por coronavirus no se da en la actividad empresarial, defiende los protocolos de seguridad implantados en las empresas y apunta las a concentraciones "familiares y sociales" como las situaciones a controlar por parte de las autoridades.

Por otro lado, la secretaria general de PIME ha avisa de que muchas empresas "ya no pueden aguantar".

"Estamos detectando empresas turísticas que no cerraron y que no abrirán la próxima temporada, y las que cerraron cuando finalizó la temporada se plantean no levantar persianas. Por mucho que mejore la situación no llegaremos a los niveles de actividad de 2019 y costará recuperarnos", ha detallado. EFE