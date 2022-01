Piden que realicen visitas a los refugios antiaéreos de Mahón

El equipo redactor del catálogo de túneles antiaéreos de la Guerra Civil en Mahón confía en que los espacios documentados puedan ser visitados en un futuro para divulgar el patrimonio que suponen los 144 refugios hallados.



Uno de los miembros de este equipo, Miquel López Gual, ha destacado el potencial del catálogo, que ha pasado a manos del Ayuntamiento de Mahón, institución que becó el proyecto por 5.000 euros.

"El consistorio ya dispone de esta herramienta para saber qué hay en el subsuelo de la ciudad y realizar obras futuras. Además, tiene un potencial pedagógico muy importante porque no es lo mismo que te lo expliquen en un libro que vivirlo en primera persona", ha detallado a Efe.

El proyecto consta de unas 600 páginas que reúnen un total de 154 fichas con refugios, sótanos y cuevas.

"Cuando acabó la guerra hay túneles que se han utilizaron para almacén e incluso se han sembrado champiñones. La gran mayoría, como conectaban con casas de vecinos, se cerraron, hecho que ha dificultado la investigación", ha remarcado.

López Gual también ha enfatizado las historias humanas que esconden los refugios antiaéreos de Mahón.

"Se pasaban muchas horas y no solo cuando sonaba la sirena. Hay familias que a finales de la guerra dormían directamente en los sótanos. Me han llamado especialmente la atención algunos refugios con grabados y dibujos en la pared", ha precisado. EFE