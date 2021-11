Partido Popular yJuntos por Lô piden soluciones al Gobierno de las Islas Baleares sobre los pluviales

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, Maria Camps, portavoz y jefe de Juntos por Lô, y Luis Arévalo, portavoz del Partido Popular de Alaior han presentado la moción conjunta que ambos grupos expondrán en el plenario municipal por pedir al Gobierno de las Islas Baleares que emprenda y culmine el proyecto de conducción de los pluviales del municipio.



Como ya ha manifestado en varias ocasiones el Ayuntamiento, Alaior tiene un grave problema de conducción de pluviales. Su situación, situado en lo alto de una colina y en la falda del que se extiende un terreno llano y de baja permeabilidad, provoca, desde siempre, inundaciones cuando se producen fuertes lluvias.

Con la construcción del polígono industrial en una parte de estos terrenos planos y poco permeables (en la zona de Sa balsa de Sant Pere), así como también con el crecimiento de viviendas en la zona contigua de las escuelas, se emprendió una obra parcial de canalización de pluviales, ya que era habitual la inundación de la zona. Esto mejoró la conflictividad de ese espacio de viviendas y de polígono.

Pero esta conducción debía culminar con una obra mucho mayor y complicada que llevara estas aguas pluviales hacia el barranco de Cala en

Porter, ya que la obra inacabada desplazó el problema de las inundaciones a los terrenos que discurren por la zona vecinal de Cala en Busquets. Cada año, cuando llueve fuerte, las vallas de dicha zona, muchas de las cuales son huertos anexos a las viviendas de la calle Cala en Busquets, se inundan y provocan la pérdida de la siembra y la imposibilidad de acceder a buena parte de aquellos terrenos.

Ayuntamiento de Alaior



A ambos grupos, como representantes de la corporación municipal y de todo el pueblo de Alaior consideran que no se puede demorar más esta obra, por grande y costosa que sea. Principalmente, por no tener que lamentar ninguna desgracia en un futuro.

José Luis Benejam ha destacado que “desde hace tiempo el Ayuntamiento viene dando los pasos y gestiones pertinentes para que el Gobierno asuma su responsabilidad y competencia y para que entienda que ésta debe ser una prioridad. Hemos mantenido varias reuniones y realizado peticiones, pero todavía no hemos tenido la respuesta deseada».

«Los dos grupos políticos representados en la corporación municipal nos ponemos de acuerdo para defender el interés general», ha añadido el alcalde.

Por su parte, Maria Camps, ha querido remarcar que «hacemos un llamamiento común, sin entrar en ningún tipo de descalificación ni reproche, porque lo más importante es el bien común y trasladar esta preocupación del pueblo de Alaior. Aunque sea una obra costosa y compleja, es muy necesaria».

Asimismo, Luis Arévalo, ha dicho que “esta también es una gran demanda de los empresarios de Alaior, sobre todo del polígono, que son los más afectados. Los dos grupos nos hemos unido, sin importar colores ni partidos políticos, y estamos dispuestos al colaborar con lo que haga falta».

Por otra parte, la llegada de los Fondos de Recuperación NextGenerationEU, concretamente la línea de “Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación” (Plan de recuperación, transformación y resiliencia, C5.I2) (Real Decreto-ley 36/2020) suponen toda una oportunidad de oro para encontrar financiación para las obras que deban llevarse a

término.

Por todo ello, Junts per Lô y el Partido Popular de Alaior piden al Govern Balear que incluya dentro de las previsiones presupuestarias y acciones previstas de cara a 2022 el estudio serio de la obra de conducción de los pluviales de Alaior, para ser conocedores sobre el terreno de la magnitud del problema y de las posibles y definitivas soluciones de éste.



Por último, también instarán al Gobierno a emprender las acciones necesarias para encontrar la financiación adecuada para llevar a cabo y culminar la obra de encauzamiento de los pluviales de Alaior.