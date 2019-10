El Partido Popular de Menorca manifiesta su estupor ante la falta de resultados de la ‘comisión antiapagón’ y la incapacidad que está demostrando el gobierno de izquierdas del Consell insular al no haber conseguido las medidas de refuerzo que necesita Menorca mientras persista la actual situación de aislamiento energético.



La presidenta del PP-Menorca, Misericordia Sugrañes, portavoz del Grupo Popular en el Consell, declara que “PSOE, Més per Menorca y Podemos no han sabido defender los intereses de los menorquines con una actuación errática e ineficaz, consecuencia de no haber sido reivindicativos y exigentes ante el Govern presidido por Francina Armengol y el Gobierno de Pedro Sánchez”. Declara que “constituye una burla a todos los menorquines que, un año después del gran apagón, ahora deben iniciar consultas a la Unión Europea para instalar los generadores, que venimos reclamando desde hace un año, lo que supone el incumplimiento de lo manifestado en noviembre del 2018 por la ministra Teresa Ribera al anunciar medidas de refuerzo para Menorca, que no han llegado nunca”.



El PP-Menorca valora y agradece públicamente el apoyo del Cercle d’Economia de Menorca a las medidas que ha solicitado ante el silencio, la

falta de iniciativa y la ineficacia con que están respondiendo los partidos de izquierda: comparecencia del presidente de Red Eléctrica ante el

Parlament y reapertura del expediente para el abono de indemnizaciones a los menorquines afectados. Misericordia Sugrañes declara que “el anuncio, efectuado ayer por el Consell, de que el Consell insular ha elaborado un Plan de Contingencia para actuar en caso de que una avería eléctrica a gran escala, y que este documento será presentado a los alcaldes el próximo 7 de noviembre, pone de manifiesto que Menorca no contaba ahora con este documento, estratégico y necesario”.



“Correspondía a Red Eléctrica la definición de objetivos y redacción del Plan de Contingencia, que siempre se ha ocultado y del que se sabe

únicamente que es un documento de tres folios, sin medidas concretas, y, como se demostró durante el gran apagón de octubre de 2018 no tuvo ninguna eficacia.