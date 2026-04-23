Paquita Marqués celebra 35 años como la voz de la publicidad en COPE Menorca

Paquita Marqués, la voz detrás de innumerables cuñas publicitarias y figura clave del departamento comercial de Cope Menorca, celebra 35 años de trayectoria en la emisora. Durante más de tres décadas, ha sido el enlace entre los comercios de la isla y los oyentes, convirtiéndose en una pieza fundamental del tejido empresarial menorquín.

Una llegada "por casualidad"

Su incorporación a la radio fue fruto de la casualidad. Según ha relatado, una amiga, Esther Mascaró, actual regidora de turismo, le informó de una vacante por la jubilación de Juanita Roca. "Tengo una amiga que ahora, pues está en paro, no hace nada, pero ella podría venir a hacer una prueba", le propuso. Y así, "a lo tonto, 35 años han pasado", ha recordado Marqués.

La clave: reinventarse y generar confianza

A lo largo de su carrera, ha sido testigo de crisis, cambios de moneda y la era digital. Marqués ha afirmado que ha tenido que "reinventar como 1000 tropecientas veces". Para ella, su trabajo va más allá de la venta.

Me he tenido que reinventar como 1000 tropecientas veces" Paquita Marqués Comercial COPE Menorca

El secreto de su éxito, según explica, no es una fórmula mágica, sino "estar ahí y y ser persona digna de de que se confíe en ti". Esta filosofía le ha permitido forjar relaciones muy estrechas con sus clientes, muchos de los cuales se han convertido en amigos. "Se establece una relación de confianza, de asesoramiento, [...] el roce hace el cariño", ha señalado.

El secreto es estar ahí y y ser persona digna de de que se confíe en ti" Paquita Marqués Comercial COPE Menorca

Como testigo directo de la evolución de la economía de Menorca, Marqués recuerda con especial cariño haber visto nacer y crecer a empresas como la firma Decohogalia. De hecho, ha mencionado que asistirá a la presentación de un nuevo proyecto de este negocio.

El recuerdo de sus compañeros

Su excompañero Miguel Ángel Pons también ha querido dedicarle unas palabras, recordando los inicios de Marqués en septiembre de 1990. "Hemos grabado mucha publicidad juntos", ha comentado, destacando que lo más divertido era "el making off, lo que no se escucha en antena, las equivocaciones".