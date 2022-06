Operativo especial Sant Joan del servicio de bus regular de pasajeros en Ciutadella

La esperada celebración de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella están en pleno proceso de preparación y uno de los aspectos relevantes y que afectan a los residentes y turistas que nos visitan durante estos días es el de los desplazamientos desde las diferentes zonas turísticas hacia el municipio. A tal efecto se ha organizado un dispositivo especial destinado a ofrecer un servicio ininterrumpido de 24 horas desde las 22:30 h del día 22 hasta las 23:30 h del día 26 de junio.



Las líneas que se verán afectadas por este dispositivo serán las siguientes:



L61 Ciudadela-Cala Blanes-Delfines-Cala Forcat



L64 Ciudadela-Caleta-Cala Blanca-Santandria



L65 Ciudadela-Caleta-Cala Bosch-Son Xoriguer



La línea 62 Ciutadella-Cala Morell contará con 4 servicios diarios, sin embargo, el servicio no llegará hasta La Vall-Algaiarens.



Las líneas L62-La Vall, L66-Son Saura y L68-Cala Turqueta no estarán operativas los días 23, 24 y 25 de Junio.



La línea L69-Macarella operará con normalidad, exceptuando el día 23 de junio que el último servicio se prestará con salida desde Ciutadella a las 16.25 hy desde Macarella a las 17.00 h.



Dado al cierre de la circulación en las principales vías de la ciudad de poniente la línea 60-Bus Ciutadella no prestará su servicio habitual desde el 22 hasta el 25 de junio.



Por último y dada la instalación de las atracciones que tradicionalmente ocupan el espacio de la plaza Pins donde operan las líneas del servicio regular de playas, éstas trasladarán su operativa a la Vía Perimetral (Avenida Mascaró Passarius) desde el día 16 al 28 de junio.