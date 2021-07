La Oficina de Información Turística de Mahón promocionará la bisutería de Menorca

La Oficina de Información Turística (OIT) de Mahón promocionará la bisutería de Menorca a través de una acción que une producto y cultura. Se trata de una ‘Local Pop Up Store’, un mueble expositivo en forma de maleta transportable diseñado por la IDI (Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares), ente dependiente de la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, para promocionar el producto industrial. Cumple dos funciones: por un lado, dar a conocer la tradición de esta industria en la isla con material gráfico y, por otro, exponer y vender productos locales, en este caso piezas de bisutería.

Esta acción es fruto de la colaboración entre el IDI, el departamento de Economía del Consell Insular de Menorca, el Ayuntamiento de Mahón, SEBIME y la propia Fundación Fomento del Turismo de Menorca. El objetivo es dar un espaldarazo a la industria bisutera, un sector capital puesto que forma parte de la identidad de Menorca. Se remonta a mediados del siglo XIX con la industria de los artesanos que hacían monederos de plata, pero fue a principios del siglo XX cuando se desarrollaron los talleres de bisutería en Mahón, Alaior y Ciutadella. Por lo tanto, esta relevancia en la historia de la isla hace que sea necesario preservar, conservar y fomentar su patrimonio.

En los últimos años, la bisutería menorquina se ha enfrentado a la entrada masiva de productos de importación, de forma que ha tenido que reorientar la estrategia de manera decisiva hacia la creatividad, la originalidad y el diseño. Las marcas que actualmente exponen y también tienen a la venta piezas en la OIT de Mahón son las siguientes: INBIME-Mahón, Clara Bijoux, Marybola, MIYU Menorca, Ro&Ro y Metal Dreams.

El proyecto ‘Local Pop Up Store’ contribuye a actualizar la imagen de la industria a través de una exposición de los productos moderna y un punto de venta efímero. El objetivo del IDI es dar a conocer y poner en valor el producto local de los diferentes sectores industriales de las islas que se diferencian por la calidad y el diseño. El hecho que el expositor se haya concebido como un mueble transportable permite acercar el producto al mercado objetivo que consideren las empresas usuarias, de forma que se puede ubicar en otras oficinas de información turística como la de Mahón pero también en ferias, exposiciones, establecimientos hoteleros, etc. Por eso, ‘Local Pop Up Store’ está a disposición de las agrupaciones de empresas que estén interesadas, como ha sido el caso de la bisutería. En cuanto a este expositor de bisutería, ahora se expone a Mahón pero en próximas temporadas podría cambiar de ubicación.