31 de octubre, Día de las Personas Sin Hogar

En Cáritas Menorca desde el Programa de Inclusión Social llevamos a cabo varios proyectos específicos de atención a las personas con dificultades de vivienda: los Pisos Sociales y Acompañamiento en Derechos.

El proyecto de Pisos Sociales de Ciutadella y Maó pretende realizar una labor preventiva y de apoyo con las personas y familias en situación de riesgo de exclusión residencial, para que puedan estabilizar sus procesos personales, garantizar sus necesidades básicas y disponer del tiempo suficiente para poder construir un futuro más estable y un alojamiento autónomo. Disponemos de tres pisos, uno en Ciutadella y dos en Mahón. Los pisos disponen actualmente de un máximo total de 23 plazas (10, en Ciutadella y 8 y 5 plazas, en Maó).

De enero a 22 de octubre de 2021, un total de 25 personas han residido en los pisos sociales, de las cuales, 9 han sido menores. Entre los residentes en los tres pisos hemos contado con 7 familias, 4 de ellas monoparentales.

El Proyecto de Acompañamiento en Derechos Sociales básicos atiende a personas en riesgo de exclusión social que tienen demandas relacionadas con la denuncia y defensa de los derechos sociales básicos, como son la sanidad, la educación y la vivienda, y lo hace mediante diferentes acciones.

De enero al 22 de octubre de 2021 se han acompañado a 187 personas (258 beneficiarios totales) en demandas relacionadas principalmente con vivienda, salud e higiene, alimentación y ámbitos jurídico y laboral.

En cuanto a los tipos de demandas e intervenciones realizadas, destacamos:

44% demandas relacionadas con la vivienda

27% demandas de salud e higiene

5% relacionadas con temas jurídicos

5% relacionadas con problemáticas al cubrir la necesidad de alimentación

19% otros ámbitos

En cuanto a ayudas económicas concedidas, las más significativas son:

42% ayudas relacionadas con la vivienda

34% ayudas de salud e higiene infantil

16% ayudas por necesidades básicas de alimentación

4% ayudas por trámites y transporte

4% ayudas por trámites jurídicos

Dentro del proyecto de acompañamiento en Derechos se incluye específicamente la atención y el acompañamiento a Personas sin hogar de Menorca. Con el objetivo de detectar y poder acompañar a estas personas que están viviendo en situación de sin hogar, con algunas de ellas, se ha continuado trabajando aspectos básicos, de forma puntual algunos días de la semana, con las siguientes acciones:

Acogida

Prestación de servicios básicos:

Servicio de higiene personal y peluquería

Servicio de lavandería

Un total de 48 personas han estado haciendo uso de los servicios de ducha y lavandería, durante estos casi 10 meses de este año.

Un sistema de protección social que ha fallado

Como se señala en los materiales editados dentro de la Campaña, estas realidades de vulnerabilidad y deterioro de miles de personas y familias confirman que los sistemas de protección social han fallado y han deteriorado aún más las ya de por sí tenían una debilitada situación de los más vulnerables.

Las entidades sociales aseguran que una consecuencia directa de las medidas de confinamiento y mantenimiento de las medidas de protección sanitaria fue la reducción, o cancelación automática, de las intervenciones sociales y sanitarias presenciales.

Todo el sistema de protección social, ya frágil por sí mismo, se vio fuertemente resentido e impactado, con lo que muchas personas con situaciones vitales muy complicadas no tuvieron otro remedio que paralizar o posponer procesos de acompañamiento personal, o de acceso a recursos y prestaciones sociales.

Propuestas para un sistema de protección social adecuado y accesible

Desde la Campaña de Personas Sin Hogar se urge, tras el grave impacto de la COVID19, al fortalecimiento de las políticas públicas, poniendo su foco en las personas más vulnerables, que muchas veces son invisibles o ni siquiera están en el sistema, a fin de facilitar el acceso y ejercicio real del derecho a la protección social, que en muchas ocasiones no se garantiza, o es muy deficiente y limitado.

Los mecanismos de protección deben implementarse y hacerse reales por medio de:

- Facilitar el acceso al derecho a la protección social en los procesos administrativos, en los plazos, flexibilidad, espacios, etc.).

- Garantizar el ejercicio del derecho a la protección social, a través del desarrollo y adaptación de sistemas de prevención, protección y seguimiento desde los servicios sociales, y con herramientas como acompañamiento social, etc.

- Garantizar el acceso y disfrute del derecho a la justicia en los casos de vulneración de sus derechos.

Junto a esto, un sistema de protección social adecuado debería:

- Desarrollar medidas de carácter preventivo y no meramente asistenciales.

- No limitarse a facilitar el acceso a prestaciones económicas, sino ser una verdadera herramienta de cambio y mejora de la vida de las personas, incluyendo medidas de acompañamiento social a corto, medio y largo plazo.

- Tener en cuenta la participación de las personas vulnerables en el diseño de las políticas públicas que desarrollen sus derechos humanos.

- Incluir y favorecer acciones de evaluación y coordinación.

¿Qué puedo hacer yo?

Las entidades promotoras de la Campaña de Personas Sin Hogar invitan también a la ciudadanía, a título personal, a comprometerse y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de exclusión o sin hogar, a intentar ponerse en el lugar del otro, o preguntarse por la realidad que están viviendo las personas más vulnerables.