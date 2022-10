El Ocean Film Festival se despide en Menorca con la proyección de los documentales de la Sección Oficial

El Ocean Film Festival despide este fin de semana su primera edición en Menorca. El viernes, desde las 19’30 horas y hasta pasadas las diez de la noche, se ofrecerá en los cines Ocimax de Maó la última jornada de proyecciones.

La sesión se abrirá con la presentación del libro de viajes “Winter in July: dos anys en furgoneta per Austràlia”. La propia autora, la periodista y surfista mallorquina Marta Terrasa, será la encargada de explicar qué la llevó a inmortalizar su experiencia en Australia, a donde se fue atraída por un chico al que había conocido meses atrás. Pero el texto es mucho más que eso. Es el relato de dos años recorriendo Australia en una furgoneta y en el que la autora combina crónicas periodísticas con personas y animales que se encuentra por el camino, junto a sus reflexiones más íntimas. El libro se podrá adquirir en la misma sala donde se lleve a cabo la presentación, así como en la Llibreria Sa Catòlica de Maó.

La jornada se cerrará a partir de las 20’30 horas con la proyección de los ocho cortometrajes y documentales de la sección oficial. Es el caso de “I am ocean”, la historia de la buceadora, oceanógrafa y fotógrafa submarina PT Hirschfield que, diagnosticada de cáncer desde hace 11 años, ha hecho de su lucha por salvar la vida silvestre amenazada un motivo para mejorar su salud.

También podrán verse “Eyre & Sea”, el viaje al lugar donde sobrevive el mayor número de ejemplares de una especie en peligro de extinción, como el león marino. O “Tiger shark King” que, de la mano del buceador y conservacionista Jim Abernethy, muestra la cara más amable y menos salvaje de los tiburones depredadores marinos.

Completan el programa “If you give a beach a bottle”, o la búsqueda de desechos del mar en una recóndita playa de Alaska; “Matador”, “From Kurils with love”, la odisea de un biólogo ruso por proteger las islas Kuriles, al nordeste de Japón, tras la explosión del volcán Rakoke; las peripecias del surfista portugués Álex Botelho en “Mar”; y “Wave of change”, donde otro surfista, Damien Castera, se embarca en México en un catamarán pionero en el desarrollo de tecnologías sostenibles.

Se trata de historias basadas en el reto personal, el sacrificio y el afán de conservación. Historias reales que evocan sentimientos a favor de la naturaleza y el deporte en los cinco continentes y que atesoran una gran y emotiva plasticidad.

El Ocean Film Festival pondrá epílogo a su primera presencia en Menorca el sábado y al aire libre. Durante toda la mañana se desarrollarán en la costa de Sant Lluís las últimas actividades paralelas, sendas clases de yoga y buceo a cargo de la profesora Andrea Maso y el Binibeca Diving Menorca. Quienes asistan a las proyecciones en Ocimax podrán beneficiarse de importantes descuentos.

El prestigioso festival internacional que atrapa a los apasionados del cine, el deporte y la naturaleza marina ha recalado por vez primera en Baleares. Y más concretamente en Menorca, por su condición de Reserva de la Biosfera.