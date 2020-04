El Obispado de Menorca crea un fondo de solidaridad para ayudar a las familias aportando 100.000 euros

La Iglesia de Menorca quiere hacer llegar la buena nueva del Evangelio a todas personas, y especialmente a aquellas que pasan por situaciones difíciles y de angustia: Jesús ha resucitado! Es la alegría de la fe en Jesús resucitado que queremos esparcir partes.



"Invitar a la alegría podría parecer una provocación, e incluso, una broma de mal gusto ante las graves consecuencias que estamos sufriendo por Covid-19. No son pocos los que lo pueden pensar ... como un gesto de ignorancia o de irresponsabilidad. Como los primeras discípulos de Jesús que fueron a su sepulcro, vivimos rodeados por una atmósfera de dolor y de incertidumbre que nos hace preguntarnos: ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? Como lo haremos para llevar adelante esta situación que nos sobrepasa completamente? ",expresa el Papa Francisco en un artículo publicado en la revista Vida Nueva" Un plan para resucitar "".

Ante este nuevo mapa que se nos dibuja, el Obispo de Menorca, Mons. Francisco Conesa Ferrer, ha decidido establecer un Fondo de Solidaridad para hacer frente a diversas situaciones a las que muchas personas y familias se enfrentarán por falta de recursos económicos y laborales.

Una emergencia como la del Covid-19 sólo es derrotada por la solidaridad y la esperanza, desde la unidad de acción en favor de los más desfavorecidos. Si algo hemos aprendido en estos días -comenta el Papa- es que "nadie se salva solo". No podemos escribir nuestro futuro de espaldas al dolor y al sufrimiento que padecen tantas familias.

Por este motivo la Iglesia de Menorca, a través de la Cáritas Diocesana y de las Cáritas Parroquiales, desde el primer momento ha puesto todo el esfuerzo en intentar estar cerca de las familias y las personas que sufren las consecuencias de esta crisis que es humanitaria. En estas últimas semanas, además de hacer llegar alimentos a más de 360 ​​hogares de nuestra Isla, con un incremento del 25% desde el inicio de la crisis, Cáritas ha constatado las carencias económicas de muchas personas y familias para hacer efectivo el alquiler en los próximos meses, así como los gastos de suministros.



El informe FOESSA de Cáritas, presentado en noviembre del año pasado, ya destacaba que la vivienda es un factor clave de la desigualdad y las dinámicas de exclusión social en las Islas Baleares. El informe constataba que 85.000 personas vivían con la incertidumbre de quedarse sin hogar, 120.000 en viviendas inadecuadas, y que un 14% de la población balear estaba en el umbral de la pobreza severa tras pagar gastos de suministros y pagos de la propia vivienda . Unas fechas reales antes del inicio de la crisis del Covidien-19.

Si el acceso a una vivienda digna se había convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, y una influencia notable sobre sus recursos económicos, en esta nueva crisis de 2020 apunta a que la vivienda será, sin duda, uno de los retos sociales más importantes para muchas familias de nuestra Isla de Menorca. Hay que apuntalar uno de los derechos básicos de todas las personas y familias: disponer de un hogar para la vida de familia.

En esta idea de contribuir a reforzar la salida a esta crisis la Iglesia de Menorca ha decidido constituir un FONDO DE SOLIDARIDAD POSTCOVID-19 con un aporte inicial de 100.000,00 €, que será gestionado por Cáritas Diocesana de Menorca, la cual habilitará un cuenta bancaria para gestionar el fondo y hacer difusión para recibir las donaciones de particulares, parroquias, empresas, entidades, etc. De forma mensual Cáritas informará al Obispado de Menorca de la situación del fondo, tanto a nivel de nuevas aportaciones como las ayudas hechos llegar a las familias solicitantes. Y facilitará a los donantes el certificado correspondiente para su desgravación fiscal.

Destinatarios: Personas y familias en riesgo de exclusión social, sin ingresos o que no disponen de recursos suficientes, o que han sido gravemente afectadas por la situación de crisis económica ocasionada por Covid-19.

Serán personas a las que se les hará la valoración técnica por parte del equipo de Cáritas Diocesana, bien sean personas atendidas por la diocesana, como por derivaciones de casos por parte de las parroquias, o derivadas de otros servicios y entidades.

Las Trabajadoras Sociales realizarán la valoración de la situación personal, social y económica de las personas / familias que puedan recibir estas ayudas. Se tendrán en cuenta los criterios del servicio de Acción de base.

Las ayudas económicas son específicamente para:

ALQUILER: de la vivienda habitual, lugar donde reside la persona / familia, ya sea una vivienda individual, compartida, habitación realquilada ... (a valorar cuantía y duración de la ayuda)

SUMINISTRO ELÉCTRICO: se podrán pagar recibos de luz en los casos de difícil justificación (que no tienen contrato, el recibo está a nombre de otra persona ...)

SUMINISTRO DE AGUA: de la vivienda habitual (a valorar cuantía y duración de la ayuda)Se justificarán con el recibo de ayuda económica firmada por el beneficiario titular de la unidad familiar y se registrará el documento de pago o el justificante del gasto.Recursos y ubicación

Cáritas Diocesana establecerá un refuerzo puntual de las acciones con trabajadoras sociales en Maó y Ciutadella y también se atenderán las demandas de los otros pueblos.

Una llamada a la solidaridad

El Obispado de Menorca invita a todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y a todos los fieles y familias de las parroquias, movimientos, asociaciones y cofradías de la Diócesis, a sumarse a esta iniciativa y hacer sus aportaciones. Así como también a todas aquellas entidades civiles, empresarios y personas de buena voluntad que se quieran añadir.

FONDO DE SOLIDARIDAD

Número de Cuenta bancaria: ES60 2100 0061 4402 0087 5568

Para pedir certificado acreditativo del donativo para la correspondiente desgravación fiscal contactar con administra@caritasmenorca.org