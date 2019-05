Nuevo fracaso del gobierno de izquierdas del Consell insular y nueva alegría para miles de menorquines: no habrá aprobación inicial del proyecto de PTI, lo que hubiera significado una nueva vuelta de tuerca a las restricciones y prohibiciones ya existentes.

VOX propone acabar con las políticas de izquierdas en materia de ordenación del territorio. Es contrario al más elemental principio democrático que las directrices en urbanismo se marquen desde los despachos del GOB, que jamás se han presentado a unas elecciones.

El proyecto de PTI presentado y que hasta hace bien poco querían aprobar, sí o sí en esta legislatura, es tan chapucero que incluso ellos mismos han estado avergonzados de aprobarlo y lo han dejado para la próxima legislatura.

El equipo de gobierno de izquierdas en el Consell insular de Menorca ha vuelto a demostrar su incapacidad de gestión al dejar para la próxima legislatura la aprobación inicial del PTI, una de sus propuestas estrella.

La carretera, convertidos los puentes, en el monumento a la incompetencia y ahora el PTI son los dos grandes fracasos de la izquierda en esta legislatura.

Segun ha apuntado el candidato de VOX al Consell insular, Antoni Camps, “Ha sido una legislatura perdida. Un equipo de gobierno desnortado, sin iniciativa, paralizado, que se ha dedicado a calentar la silla sin hacer nada visible en beneficio de los ciudadanos. Bien es verdad que, en algunos casos, se agradece su inoperancia, como es el caso del PTI. Un PTI que de aprobarse sería una nueva vuelta de tuerca en su política prohibicionista e intervencionista. Quede claro, por tanto, que nosotros, de gobernar, paralizaremos la aprobación de este PTI, haremos las modificaciones puntuales para eliminar muchos de los caprichos que la izquierda nos ha impuesto en el PTI vigente, y trabajaremos con un nuevo PTI, más abierto, moderno y sin tantas restricciones ideológicas, que proteja nuestro paisaje, y que a la vez de facilidades para rentabilizar las fincas en rústico ”

Contrariamente a la intención primera, que era la de aprobar inicialmente el PTI, el equipo de gobierno, de coalición entre la izquierda, extrema izquierda e independentistas, ha acordado no llevar la aprobación inicial al próximo pleno y dejarlo, por tanto, para la próxima legislatura, en un nuevo ejemplo del grado de improvisación y de incompetencia del equipo de gobierno de izquierdas.

“Esto pasa cuando las políticas de ordenación del territorio se deciden en los despachos del GOB, quien jamás se ha presentado a unas elecciones. Las directrices en urbanismo no las puede dictar alguien ajeno al Consell insular, esto vulnera el más elemental principio de una democracia. Después pasa lo que ha pasado ahora, se hacen chapuzas, se redactan documentos que no pasan el más elemental de los controles, y se deja en ridículo a quienes gobiernan”, ha dicho Antoni Camps.

Desde VOX Menorca proponen un gran acuerdo con las asociaciones agrarias, Pime, ASHOME, colegios profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros, etc. para consensuar un nuevo PTI, moderno, que flexibilice las restricciones actuales, que suponga un auténtico estímulo a la inversión y que permita el mantenimiento de las fincas y de sus inmuebles, sin perjuicio de la protección del paisaje, uno de nuestros principales atractivos. El actual PTI de izquierdas ha propiciado que las fincas no sean rentables, en consecuencia se abandonen y se deje de cuidar el paisaje. Hemos de cambiar esto por un PTI que ofrezca las medidas para que se garantice la rentabilidad de las fincas, que éstas no se abandonen y se cuide, por tanto, el entorno y el paisaje.

Se tiene también que eliminar la absurda norma de que solo se permita la construcción de hoteles, prohibiendo, incomprensiblemente, los bloques de apartamentos, cuya demanda, por parte de los turistas, va en aumento. Esta restricción ha perjudicado, además, los intereses de nuestros empresarios locales que, por su dimensión, podrían asumir inversiones en apartamentos, pero no en hoteles, cuya inversión es mayor y su gestión más compleja.

“Es necesario redactar un nuevo PTI, menos intervencionista, más pensado en el bienestar de las personas y no en las piedras. Eliminemos la ideología de las políticas de ordenación territorial. Hagamos un PTI sensato de una vez”, ha dicho para concluir Antoni Camps