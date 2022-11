Mesa redonda "Renovables Responsables" del 25º Congreso Español de Ornitologia

¿Dónde ubicar los proyectos para que el despliegue renovable sea compatible con la biodiversidad? Éste ha sido el tema central de la primera sesión paralela del 25º Congreso Español de Ornitología, que se ha celebrado en Menorca.

Con esta mesa redonda, SEO/BirdLife -ONG impulsora del congreso con el apoyo del Consell Insular de Menorca, entre otras instituciones- ha cerrado sus II Jornadas Estatales por unas Renovables Responsables, que han conectado la isla balear con la ciudad de Sham El Sheik (Egipto), donde se está desarrollando la 27a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La sesión, bajo el título de "Zonificación como herramienta para unas Renovables Responsables", ha analizado la utilidad de los mapas de sensibilidad ambiental como instrumentos para facilitar que los proyectos renovables se ubiquen en zonas de nula o baja sensibilidad ambiental .

Concebida para conocer la visión de dos de los principales agentes de la transición energética -administraciones públicas y empresas impulsoras de proyectos-, la mesa ha contado con la presencia de Marc Pons, comisionado para el impulso de Energías Sostenibles en Baleares y las Canarias de Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico; Josep Juaneda, consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consejo de Menorca; Rafael Muñoz, teniente de alcaldía de Recursos y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Maó; Fernando Crespo Carretero, jefe del departamento de Medio Ambiente de Red Eléctrica; Mariola Domenech, directora de sostenibilidad de Acciona Energía; y Raquel Lopera, coordinadora del departamento de Medio Ambiente de Capital Energy.

Pons ha resumido la posición común de los ponentes en torno a la gestión de la urgencia que impone la situación de emergencia ecológica. "La urgencia no es discutida en absoluto, marcando una hoja de ruta obligatoriamente". Asimismo, señaló que esta gestión debe abordarse siendo conscientes de que no todos los territorios son iguales, asumiendo las singularidades geográficas, culturales, sociales e institucionales de los diferentes territorios y, en particular, de las islas.

En cuanto a las zonificaciones, Pons apeló a que las comunidades autónomas impulsen mapas que "sean normativa", dado que garantizan seguridad jurídica y agilizan la tramitación administrativa. Señaló que existen iniciativas en tramitación en diferentes regiones, pero que una de las primeras, con rango de norma, es precisamente la de Menorca.

A esta zonificación de la isla balear también se ha referido Juaneda, quien ha recordado que esta zonificación -un instrumento que forma parte del Plan territorial insular de Menorca- determina claramente zonas prioritarias y zonas donde se prohíbe la instalación de proyectos, debido a la especial sensibilidad de la ubicación. También ha destacado que la zonificación se enmarca dentro de la Estrategia Menorca 2030, la hoja de ruta que ha aprobado la isla con el objetivo de avanzar rápidamente hacia la autosuficiencia energética a partir de fuentes renovables en 2030.

Juaneda ha defendido la necesidad de que la transición energética se aborde desde la perspectiva del territorio. "El principal reto que tenemos es que todo el planteamiento global que implica esta transformación tenga una implantación local. Desde las administraciones locales, como la nuestra, pedimos potestad para decidir qué modelo social, cultural y económico queremos". Están puestas las bases, de visión, de la hoja de ruta ya marcada. Avanzar hacia la penetración con renovables armonizada con la preservación de nuestro territorio.

Muñoz, por su parte, hizo hincapié en el impulso que, desde las entidades locales como el Ayuntamiento de Mao, se puede dar al autoconsumo colectivo en suelo urbano y, muy especialmente, a las comunidades energéticas locales ; y ha puesto sobre la mesa la necesidad de profundizar en la descarbonización de un sector especialmente emisor en islas como Menorca, como es el transporte.

También aludió a la relevancia de contar con personal y recursos para que, desde el ámbito local, se pueda hacer frente a las tramitaciones asociadas a la transición energética, recogiendo así otro de los consensos en la mesa: la sobrecarga de trabajo de las administraciones.

Por su parte, Crespo ha explicado que la planificación de la red para 2026, según lo establecido por el Govern, se ha diseñado para maximizar la acogida de renovables minimizando la construcción de nuevos puntos. En este proceso, y en futuras planificaciones, "la información es clave", apuntó. Y en este sentido, Crespo sostiene que poner todos los datos en común resulta clave, algo que no siempre está ocurriendo. "Contar con toda la información compartida es positivo para todos. Ganarán los que quieren generar, los que quieren transportar, los que quieren proteger, pero sobre todo ganará nuestro capital natural".