Mes per Menorca se opone a la distribución del ITS de 2019 porque pervierte la finalidad del impuesto

Mes per Menorca se opone frontalmente a la distribución del ITS de 2019 porque pervierte la finalidad del impuesto

La distribución aprobada se destina a tapar agujeros en lugar de destinarse al cambio de modelo económico, que es la finalidad del impuesto

En primer lugar, porque se destina una parte importante a proyectos que no se ajustan a lo establecido en el artículo 19 de la ley, que indica qué tipo de proyectos se pueden financiar con la recaudación del impuesto; es decir, la dedicación del tributo a proyectos medioambientales, que favorezcan la desestacionalización o la innovación, la formación de calidad o la vivienda social.

De este modo, el Gobierno quiere pagar ahora con el impuesto proyectos que ya tenían financiación a cargo de la Consejería de Educación como, por ejemplo, la construcción del Conservatorio de Maó. Así, como ha expresado el portavoz menorquinista el Parlamento Josep Castells, "en apariencia parece que se asignen este dinero en Menorca cuando, en realidad, es todo lo contrario: se elimina este gasto, que ya estaba comprometida, por parte de la Consejería de Educación y se paga con el dinero del ITS, que debería dedicarse a otros tipos de proyectos de carácter medioambiental o innovador también en Menorca. "

En segundo lugar, Mes per Menorca considera lamentable que los ayuntamientos no reciban ni un euro del impuesto, a pesar de que han hecho un esfuerzo importante en la elaboración de proyectos. "Políticamente es insostenible que no se dedique una parte del ITS a los municipios", sintetizó el diputado menorquinista respecto de este punto. Cabe recordar que esta circunstancia se dio en el primer reparto de la recaudación del impuesto y ya se estableció que era absolutamente excepcional y que no volvería a suceder.

En definitiva, la distribución que ha hecho la Comisión del turismo sostenible de la recaudación del impuesto de 2019 "pervierte su finalidad ya que no se ajusta a las prioridades que marca la ley, lo que pone en duda el carácter finalista de el impuesto y porque se emplea un ingreso extraordinario en tapar agujeros, cuando debería servir para cambiar de modelo económico ", remachó Castells.