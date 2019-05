"Mes" dice que mejorara la coordinacion de Servicios Sociales, Salud y Educación

La candidata a la presidencia del Consel por Mes per Menorca asegura que ampliará la conexión entre los Departamentos de Servicios Sociales, Salud y Educación para poder dar una mejor respuesta a los adolescentes.



Maite Salord, candidata a la presidencia del Consell de Menorca, ha hablado hoy de educación. Afirma que la formación que representa mejorara la coordinación los Departamentos de Servicios Sociales, Salud y Educación para poder hacer frente, con más garantías y resultados, las tareas de atención a los adolescentes y jóvenes en los institutos.



Para Mes per Menorca la Educación es fundamental para poder proyectar una Menorca más preparada y de futuro. Pero también es fundamental trabajar para el bienestar de las personas, que es la prioridad para una isla próspera y formada.



En este sentido, la apuesta de Mes per Menorca se canaliza a través de tres departamentos. Es así como lo ha explicado Maite Salord: "En Menorca queremos ampliar la conexión entre Servicios Sociales, Salud y Educación. Pensamos que son tres áreas que deben trabajar de manera muy coordinada ". La finalidad es, por tanto, "garantizar la presencia de un Educador Social en los centros de Secundaria con la voluntad de dar respuesta a las necesidades de los adolescentes".



La apuesta, por tanto, es encontrar medidas desde la administración que hagan avanzar la sociedad, y una de las prioridades de la formación menorquinista son el bienestar de las personas, ligado a la salud y la formación.