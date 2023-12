La Menorca Talayótica protagonizará el cupón de la ONCE de día 3 de enero

La Menorca Talayótica protagonizará el cupón de la ONCE del miércoles, 3 de enero de 2024. En total, se difundirán cinco millones de cupones por toda España.



El cupón se ha presentado este jueves, 27 de diciembre, en el poblado de Trepucó con la presencia de Joan Pons, conseller de Cultura, Educación, Juventud y Deportes de Menorca, e Higinio Sanchís, director de la Agencia de la ONCE en Menorca.



La Menorca Talayótica fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 18 de septiembre de 2023, durante la celebración de la 45 Sesión del Comité del Patrimonio Mundial que tuvo lugar en Riad (Arabia Saudí) al considerarse la isla como un testimonio único de una cultura prehistórica insular con un repertorio excepcional de monumentos ilustrativos de las diferentes etapas de la prehistoria.



La alta densidad de yacimientos prehistóricos, su inusual nivel de conservación y las construcciones singulares de Menorca son considerados por la UNESCO una muestra excepcional de arquitectura ciclópea y de su evolución a lo largo de 1.500 años.



En este sentido, Pons ha agradecido la iniciativa de la ONCE ya que ayudará a difundir el patrimonio arqueológico de Menorca. Desde la ONCE, por su parte, han explicado que los cupones se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la organización.