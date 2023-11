Menorca se promociona en Londres ante 200 periodistas y profesionales de las redes sociales

La Fundación Fomento del Turismo de Menorca (FFTM) ha sido la patrocinadora principal de los prestigiosos premios anuales Traverse Creator Awards, que se han entregado durante una gala celebrada este viernes por la noche en Londres. Los galardones han premiado algunos de los mejores creadores del mundo de contenido de viajes, gastronomía, familia y estilo de vida.



Coincidiendo con la feria World Travel Market (WTM), Menorca se ha promocionado como destino durante el acto, en una ceremonia en la que han participado el presidente del Consell Insular de Menorca y de la FFTM, Adolfo Vilafranca, y la directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Begoña Mercadal.



Ambos han destacado ante los asistentes la reciente declaración de Menorca como Patrimonio Mundial de la UNESCO y el 30º aniversario de la declaración de la isla como Reserva de Biosfera. También han detallado la riqueza gastronómica de Menorca y la elevada diversificación de productos turísticos que ofrece la isla. Una diversificación que implica el turismo activo en contacto directo con la naturaleza, el valioso litoral y el amplio abanico de posibilidades de turismo cultural, ha explicado la delegación menorquina durante el acto.



Entre los galardonados, se encuentran Jean-Yves Leblon y Francesc Simoni, de This Human Tribe, que han ganado en la categoría de mejor fotografía del año. También Laura Grace, mejor Vblog del año con Throwing a Dart at the Map of Ireland, así como Daniel Clarke y Lyudomira Doncheva, reconocidos en la categoría "best storytelling piece".



"Es importante nuestra presencia en acontecimientos como este para posicionar Menorca ante una audiencia clave dentro del mundo de las redes sociales y el periodismo especializado en viajes. Fruto del buen recibimiento y del interés por Menorca, estamos organizando un Press Trip con algunos de los asistentes a la gala, para que puedan experimentar y vivir de primera mano una estancia en Menorca y la narren a sus seguidores y lectores. Este viaje se hará durante el mes de abril", explica el presidente del Consell Insular de Menorca y de la Fundación Fomento del Turismo, Adolfo Vilafranca.



Antes y durante la gala, la Fundación Fomento del Turismo de Menorca ha instalado un estand informativo y todos los asistentes en la ceremonia han podido degustar productos gastronómicos menorquines. La Marca Menorca ha estado presente en toda la cartelería, photocall y soportes audiovisuales del acto.

El acto ha servido para presentar el nuevo video promocional de Menorca para el 2024, que indaga en la esencia de la isla, un hecho que implica vivir en contacto con la naturaleza respetando la idiosincrasia del territorio y apostando por vivir una experiencia auténtica durante la estancia en la isla. "Menorca es para siempre. No tendría que cambiar nunca. Tenemos que proteger su esencia", es el lema del nuevo video promocional.

El video se puede visualizar a través de este enlace: Menorca Forever - YouTube