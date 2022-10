Menorca profundiza en ciberseguridad y gestión de fondos europeos en la reunión de la FEMP en Cáceres

En el Palacio Provincial de Cáceres y dentro del Pleno de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de todo el Estado, se ha constatado la preocupación por la ciberseguridad en todos los municipios, independientemente de su tamaño, y se ha debatido mucho también sobre la participación de los gobiernos intermedios - por encima de los ayuntamientos y por debajo de los Gobiernos del Estado y las Comunidades Autónomas - en la gestión de fondos europeos como los Next Generation. La consejera de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local de Menorca, Cristina Gómez, presente en la reunión celebrada en Extremadura destaca respecto a la amenaza real de ataques informáticos que “el Consell tiene que aumentar en ciberseguridad y además tiene que ayudar a los municipios pequeños y esto necesita personal”.



La ciberseguridad, tema capital en esta reunión de la FEMP, se ha analizado con responsables del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), y se ha debatido en concreto sobre la vinculación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y los gobiernos intermedios, con definición de los Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por las siglas en inglés) y cómo se pueden ofrecer servicios de ciberseguridad desde los gobiernos intermedios a los municipios más pequeños. La consellera de Menorca Cristina Gómez explica que “un Centro de Operaciones de Seguridad, y ciberseguridad, incluye equipos, procesos, pantallas y personas. Por un lado, los fondos europeos pueden financiar equipos materiales, no personales, y saldrán pronto - antes de fin de año- nuevas convocatorias para municipios de menos de 20.000 habitantes, de hasta 50.000 habitantes y para Consells Insulares. Por otro lado, para el personal especializado que se tendrá que contratar necesitaremos autofinanciación”. Por su parte, el Centro Nacional de Ciberseguridad apuesta por crear una red de SOC que podrían compartir personal, que trabajaría en remoto y a tiempo compartido para diferentes administraciones. También se tendrán que incluir empresas privadas junto con los organismos públicos dentro de estos Centros de Operaciones de Seguridad (SOC).



Respecto a los fondos europeos y su gestión dentro del marco financiero plurianual de la UE 2021-2027, la Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Mercedes Caballero, ha remarcado en Cáceres las características específicas de fondos como los Next Generation y otros post-pandemia puesto que no tienen nada que ver con otros fondos europeos anteriores y como explica Cristina Gómez “en estos casos no se tienen que certificar gastos a posteriori como se hacía con los fondos Feder si no que se tienen que cumplir objetivos y es una nueva manera de funcionar que obliga a planificar. Además la Secretaria General nos ha advertido de no caer en una doble financiación para un mismo proyecto y de no contar con prórrogas temporales de estos nuevos fondos europeos”.