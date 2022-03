Menorca prevee una temporada turística excepcional pero condicionada al conflicto bélico y sus derivadas

Los socios del Círculo de Economía de Menorca mantuvieron un encuentro con las responsables de la Fundación Foment del Turisme donde participaron la Presidenta Susana Mora, la directora Elena Costa y la Directora Insular de Turismo, Laura Ruiz.

Una cita enmarcada dentro del ciclo de encuentros con el sector turístico en el que Susana Mora habló de la temporada 2022 y del modelo turístico, pero también de otras cuestiones como por ejemplo, el agua, una cuestión que preocupa a los socios del Cercle y donde la Presidenta Mora dijo que a pesar de no ser una competencia insular, se trabajaba mancomunadamente desde los ayuntamientos, presionando también al Govern Balear.

Por lo que respecta a la temporada, Mora afirmó que las previsiones eran optimistas pero muy condicionadas a la incertidumbre de la evolución del conflicto bélico del Este de Europa y sus derivadas sociales y económicas. Los datos actuales, basados ​​en previsiones, pronosticaban para este año un alargamiento de la temporada que comenzaba a finales de marzo, con una punta a principios de abril y que podría alargarse hasta octubre con cifras record, que podrían hablar incluso de nuevo meses de temporada en los que despuntaban los mercados nacionales, británico y francés. "El Ministerio nos felicitaba esta semana con un mensaje por los datos extraordinarios respecto al resto de destinos nacionales" afirmaba. En este sentido, Semana Santa venía acompañada de un 274% más de asientos previstos respecto a 2019, una cifra inmensa, pasando de estar conectados aquellos días de 14 aeropuertos a 28 respecto también 2019 y pasando de tener 7 a 9 mercados respecto a 2019. Estas previsiones se mantienen durante toda la temporada hasta el 31 de octubre. “Abril crece pero es que en mayo aumentaremos cuantitativamente con más de 200.000 asientos respecto al 2019, junio se sitúa en cifras de agosto, el mismo julio y septiembre” afirmaba. "Son datos que falta que cristalicen y que se vienen controlando con el sector y que hasta el conflicto bélico, se estaban corroborando" dijo.

La gran pregunta, en este sentido es cómo podía afectar definitivamente a la guerra de Putin y desde la Fundación Foment del Turisme, dibujaban tres posibles escenarios. El primero, el más pesimista, sería que las consecuencias de la guerra llevaran a un frenazo brusco de estas reservas y una pérdida de la temporada, situación por la que Mora creía que debería volver a reactivarse un escudo económico desde el administración derivante, por ejemplo Fondos Europeos para paliar esta crisis. El segundo escenario es que cristalizaran las previsiones con un margen de error, pero dando como resultado una

buena temporada. El tercer escenario, también contemplado, es que el contexto provocara que turistas de mercados hasta ahora no habituales, decidieran optar por Menorca por ser un destino seguro y propoer, con el que se podría morir de éxito, afirmando que el contexto económico no sería un problema pero si las disfunciones que esto provocaría en la isla en los momentos punta. Mora apuntaba que ya se estaba trabajando en minimizar este posible impacto que pasaba por el reto de la movilidad de tantas personas y por eso anunciaba a los socios del Cercle diversas medidas como la habilitación de más aparcamientos, el uso de aplicaciones móviles para avisar a los conductores de su aforo disponible, el refuerzo del servicio de bus en las urbanizaciones o de otros temas relacionados.

Preguntada sobre cuál era el modelo turístico de Menorca, la Presidenta Susana Mora afirmó que en Menorca se había cuestionado siempre si teníamos o no modelo. "Menorca tiene producto pero no hemos sabido definir nuestro modelo" empezó diciendo. Mora quiso romper con este tópico en el sentido de que cuando elaboraban el Plan de Desarrollo Turístico, pudieron confirmar que sin necesidad de definir expresamente cuál era el modelo sobre un papel, todo el mundo coincidía cuál era ese modelo. "Cuando todo el mundo habla de sostenibilidad, de un destino natural no impostado donde todo el mundo viene disfrutar de una experiencia sincera, a disfrutar de un territorio, de una cultura, de una sociedad, ésta es la definición de Menorca" dijo . “De manera inconsciente, hemos ido construyendo este modelo entre todos porque nos hemos opuesto a un turismo que trocara nuestra idiosincrasia, que acabara con el paisaje y los recursos, hemos mimado el territorio y es lo que ofrecemos, preservándolo por los que allí vivimos pero también por los que le visitan” añadir. “El cambio climático y la pandemia han acabado poniéndonos en el centro de todas las miradas por el trabajo realizado y ahora es cuando todo el mundo quiere parecerse a Menorca” dijo.