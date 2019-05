Menorca necesita un modelo diversificado que impulse a todos los sectores productivos

Josep Castells, cabeza de lista al Parlamento, y Francesca Gomis, número 3 en al Consell, explicaron algunas propuestas económicas para mejorar los diferentes sectores desde los potenciales valores que tiene la isla.



La economía de Menorca está fundamentada sobre un potente sector turístico que acapara un altísimo porcentaje del PIB, un hecho que genera, por tanto, una fuerte dependencia de este sector, las empresas son mayoritariamente de capital foráneo. Por lo tanto, la inversión de estas firmas turísticas va dirigida a la obtención del máximo rendimientos económico en el menor tiempo posible.



Es aquí donde Més per Menorca cree que el modelo económico debe reorientarse para desarrollarse en base a criterios de sostenibilidad, teniendo en cuenta los valores medioambientales de la isla y el compromiso de Reserva de Biosfera que precisa de actuaciones inminentes para una transición del modelo energético.



Francesca Ramis, número 3 en al Consell, explicó que "la diversificación económica requiere de nuevos perfiles profesionales. Por ello implantaremos un nuevo ciclo de formación profesional en energías renovables, dado que en las Islas Baleares no hay ninguno. Entendemos, por tanto, que sería muy necesario poder ubicarlo en Menorca ".



Igualmente, la economía que el sector turístico debe poder vehicular para reavivar el resto de sectores de la isla. La economía pasa por la diversificación y además del impulso a la industria y agricultura. A raíz de esta voluntad, el cabeza de lista de Mes para Menorca en el Parlamento, José Castilla, dijo que "para esto pusimos en marcha el Centro BIT de Menorca en un tiempo récord. Y hoy en día es un vivero de empresas innovadoras y de base tecnológica. Queremos que los servicios de este centro se acerquen a cada pueblo para facilitar a todos los que quieran crear una nueva empresa ".



El panorama del mercado laboral en la isla no es, actualmente, ninguna esperanza por causa de un paro considerable; una mano de obra poco cualificada que va acompañada de una contratación laboral de sueldos precarios e inestables que provocan la permanencia en la inseguridad.