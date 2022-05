Menorca muestra la sostenibilidad de su gastronomía en la feria “Taste of Paris”

La gastronomía menorquina estará presente en la prestigiosa feria gastronómica Taste of Paris, que se celebra en la capital francesa entre los días 12 y 15 de mayo. La chef y embajadora de Menorca Región Europea de Gastronomía, Sílvia Anglada, y el Joven Chef Menorquín 2022, Pau Sintes, cocinarán para más de treinta periodistas y prescriptores de tendencias franceses especializados en gastronomía. El showcooking tendrá lugar mañana viernes, a las 11 horas.



La receta escogida es una raya en escabeche suave de verduras, enebro, alcaparras e hinojo marino. Todos los ingredientes empleados para la elaboración de este plato son productos locales de Menorca y han sido trasladados expresamente desde la isla hasta París. Además de esta elaboración, los participantes también podrán degustar productos locales como vino, queso y cerveza de Menorca.



La masterclass de cocina menorquina se enmarca dentro del taller "Dine for Change", un evento que se celebra en la feria en el cual chefs internacionales comprometidos con la alimentación sostenible ofrecen una muestra de sus recetas y de producto autóctono. Esta demostración sirve, además, como oportunidad para presentar el mandato de Menorca Región Europea de Gastronomía 2022.



La directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Laura Ruiz, también asiste a esta feria, a la que Menorca acude invitada por la Oficina Española de Turismo en París. La séptima edición de Taste of Paris se celebra en el Grand Palais Épheémère, un espacio situado en una zona privilegiada de la capital francesa, frente a la Torre Eiffel. Esta cita gastronómica reúne lo mejor de la escena culinaria francesa.