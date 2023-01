Menorca y Lanzarote colaboran para conmemorar los 30 años de la declaracion como reserva de biosfera

El 7 de octubre de 1993 las islas de Menorca y Lanzarote eran declaradas por la UNESCO Reservas de Biosfera. Aquella fue la primera vez en el ámbito español que se otorgó este reconocimiento en dos islas completas. Treinta años después, Menorca y Lanzarote vuelven a encontrarse para trabajar conjuntamente en la promoción de acciones sostenibles.



Esta colaboración se ha formalizado hoy en Madrid, a través de la firma de un protocolo de intenciones entre el Consell Insular de Menorca y el Cabildo de Lanzarote. La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, y la del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, acompañadas por el consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, han sido las encargadas de la firma.



Según establece el documento, y así como ha manifestado la Presidenta del Consell, Susana Mora “el objetivo es reforzar el compromiso con las políticas de sostenibilidad en ambos territorios, involucrando también a actores sociales, culturales y educativos. Además, Lanzarote y Menorca queremos tener una voz conjunta ante foros y organismos internacionales en defensa de políticas sostenibles”.



Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha enfatizado que “las reservas de Biosfera de Menorca y Lanzarote son ejemplo de cómo desde la gestión local se pueden afrontar retos globales como el cambio climático, transición energética o el fomento de hábitos saludables para una mejor calidad de vida, en definitiva son el espejo de cómo tenemos que hacer compatible la actividad humana y la preservación del territorio”.



Para llevar a cabo estas acciones conjuntas, se designará una comisión de trabajo formada por personal técnico de Menorca y Lanzarote. Esta comisión será la que determine qué acciones en materia de sostenibilidad se llevarán a cabo. Entre ellas, se contempla el diseño de experiencias piloto en proyectos de turismo regenerativo en determinadas zonas de los destinos. El protocolo incluye también la previsión de organizar una Cumbre de Islas Sostenibles en 2023, que aborde cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la transición energética o la relación entre innovación y sostenibilidad. El protocolo de trabajo no supondrá desembolso económico y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.



Esta no es la primera vez que Menorca y Lanzarote colaboran en materia de sostenibilidad. En 1996 las dos islas firmaron un protocolo de hermanamiento para reforzar la cooperación entre ambas Reservas de Biosfera a través de intercambios de información y elaboración de modelos y programas de investigación. Por el 25.º cumpleaños de la declaración, celebraron acontecimientos conmemorativos conjuntos tanto en Menorca como Lanzarote.



Además de la coincidencia en la fecha de declaración como Reservas de Biosfera, el desarrollo turístico en Menorca y Lanzarote ha sido acompañado de procesos sociales que reclamaban la protección de los espacios naturales y una adecuada ordenación territorial para no perder su esencia.