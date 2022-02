Menorca no consta en la lista de 15 destinos del PERTE Turístico

Los economistas Alfred Pastor y Miquel Puig protagonizaron un diálogo en torno a los Fondos Next Generation y la oportunidad que pueden representar estos recursos para ayudar a la reconversión del sector turístico.

Una sesión organizada por el Círculo de Economía de Menorca en formato on-line, que suscitó un gran interés de convocatoria y en la que también participaron socios del Círculo de Economía de Mallorca. La sesión sirvió para entender cuál es el objetivo de estos recursos públicos, cómo será su distribución y cómo pueden afectar al sector turístico. El primero en intervenir fue Miquel Puig, que quiso dejar claro que estos fondos debían entenderse como una inversión que estaba llevando a cabo el sector público, es decir, la Unión Europea y no una ayuda. "Se devolverán dentro de 20 años en forma de impuestos por parte de los Estados, pero se han creado para reactivar la economía" ha dicho Puig. En este contexto, dijo que estos recursos debían servir para mejorar la competitividad de la economía, es decir, que fuera más productiva, debían servir para hacerla más resiliente y, por tanto, que no se derrumbe ante futuras crisis y, en tercer lugar, debía ser más verde y sostenible, y, por tanto, que no comporte una mayor utilización de recursos.

Lanzada esta primera idea, tanto Miquel Puig como Alfred Pastor se apresuraron a explicar que la gran preocupación del ejecutivo español era que antes del 31 de diciembre de 2023, los 75.000 millones de euros que llegarán de Europa debían estar repartidos si no se perderían, una ingente tarea desde un punto de vista administrativo y que desde el Gobierno Español se había decidido hacer fraccionando los importes en convocatorias pequeñas que se irían canalizando a través de los diferentes organismos públicos, comunidades autónomas y ayuntamientos. "El Estado se juega su prestigio y ante el dilema de repartirlos bien o repartirlos rápido, está buscando la mejor fórmula para que no se pierdan" ha comentado Pastor. Estos fondos deben servir para acelerar la transformación de la economía y de todos los sectores.

Sin embargo, la excepción de esta distribución de recursos son los PERTES, los Planes Estratégicos para la Recuperación que son proyectos que la administración central administrará directamente y que se han dirigido hacia temas estratégicos como el vehículo eléctrico, energía o el agroalimentario, entre otros. En este sentido, Puig i Pastor explicaron que se había reclamado al ejecutivo un PERTE por parte del sector turístico porque quería también que se ayudara a realizar una transformación específica de este motor económico tan importante por la economía española. "Desde Exceltur, los grandes grupos hoteleros se han unido para presentar un documento que quiere reconvertir una quincena de destinos maduros de sol y playa de todo el país donde se encuentra Mallorca o Ibiza, pero no Menorca" ha detallado Alfred Pastor. "Habría que preguntarse si el hecho de que no se haya incluido en Menorca en esta lista es porque estamos en una situación más favorable que el resto de destinos o porque hemos hecho los mejores deberes que los demás" ha comentado Pastor. Algo que en el turno de preguntas ha suscitado un debate entre los asistentes que también se preguntaban por qué nuestra isla no formaba parte de este documento de Exceltur.

En esta misma línea del PERTE Turístico propuesto, Miquel Puig quiso destacar que el hecho de que el documento presentado hablara de mejorar los ingresos de estos destinos sin incrementar las plazas, era para él la clave porque se buscaba un turismo que aportara más beneficios sin consumir territorio ni recursos. Pastor añadió que esto también perseguía lo positivo de frenar la masificación y hacerlo por la vía de ser más competitivos, subiendo los precios, no bajándolos. “Un país de productos baratos y salarios altos no existe. Los países que tienen salarios altos es porque tienen productos caros” ha remachado. La duda era si el ejecutivo acabaría finalmente aceptando ese PERTE Turístico.