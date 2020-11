Menorca apuesta por la sostenibilidad, la naturaleza y la gastronomía en la World Travel Market

Menorca está presente en la World Travel Market que tiene lugar esta semana, desde el 9 al 11 de noviembre, en formato virtual, dada la situación sanitaria actual y las medidas de prevención vigentes para evitar la propagación de la Covid-19. De este modo, nuestra isla sigue apostando por uno de sus mercados clave, como el británico, y pretende recuperar parte de la cuota de este mercado para la próxima temporada.

Un año más, nuestra isla forma parte del stand de Baleares que este año será virtual. A lo largo de esta mañana está previsto que se haga una presentación conjunta donde cada isla expondrá su destino junto con un vídeo promocional. También, a lo largo de la semana, se mantendrán reuniones virtuales con empresas estratégicas para la reactivación del turismo en nuestra isla y que servirán para explicar la situación actual de Menorca, ligeramente diferenciada del resto de Baleares, y de España.

Además, a raíz de la World Travel Market y de la necesidad de incidir en nuestro principal mercado emisor, la Fundación Fomento del Turismo de Menorca ha organizado un paquete de acciones, que ya se han iniciado, con el fin de posicionar Menorca como un destino sostenible y de naturaleza, y arraigado en su cultura y gastronomía. De esta manera se busca reforzar nuestra marca como un destino con un gran abanico de actividades diversificadas, competitivas y de calidad.

Las tres acciones principales promocionales son:

Participación en la Traverse Waypoint. Este evento, que tuvo lugar el 13 y 14 de octubre, supuso una oportunidad para presentar nuestra destino a una red de influencers y creadores de contenido de viajes del Reino Unido con el fin de captar posibles colaboraciones para la próxima temporada. En total, se mantuvieron 39 reuniones.

Presentación y degustación de productos virtual. Para esta acción, que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre, se seleccionaron a 19 periodistas especializados en gastronomía y que trabajan en medios de comunicación tan relevantes como Lonely Planet, Love Food, The Independent, National Geographic, BBC, The Guardian, The Independent, Olive and Good Food, Daily Telegraph ... Previamente se les hizo llegar una caja en su casa con productos locales de Menorca para poder hacer la degustación virtual dirigida desde Menorca por un profesional gastronómico, Borja Beneyto. Está previsto que cuando la situación sanitaria sea más estable y lo permita los periodistas viajen a Menorca para conocer los productores locales a través de un fam trip.

Mailing. Con el fin de incluir información clave sobre la próxima temporada turística como reaperturas hoteleras, protocolos Covid-19, así como los rasgos diferenciales de nuestro destino, se enviará un boletín promocional a través de una base de datos relevante para Menorca. Está previsto que acción se haga a finales de año.