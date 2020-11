Más de 9.000 menús vendidos en la reciente edición de Mostra de Cuina Menorquina

La Mostra de Cuina Menorquina ha cerrado una edición marcada por la crisis sanitaria y económica que, pese a las dificultades sufridas, ha vendido más de 9.000 menús entre los 23 restaurantes participantes.

El presidente de la Asociación de Restauración de Menorca, José Bosch, ha realizado una valoración global muy positiva de la Mostra de Cuina Menorquina 2020 y ha declarado que “una vez finalizada la XI edición de la Mostra de Cuina Menorquina, desde la Asociación de Restauración de Menorca podemos afirmar que, a pesar de todos los problemas con los que los restauradores nos hemos encontrado debido a la pandemia del COVID-19, como la baja presencia de turistas, restricciones de aforo, cierre de la temporada prematuro de algunos restaurantes, la cancelación de las pruebas deportivas con quien se había planificado comunicación y promoción conjunta... etc, pero sobre todo, una gran incertidumbre que ha hecho que algunos restaurantes no se atrevieran a apuntarse por no saber si aguantarían hasta principios de octubre, estamos muy satisfechos con el resultado del evento”

Después de recoger los datos y poder hablar con los restaurantes participantes, la valoración del evento es de un 4,23 sobre 5 en la encuesta realizada y el grado de satisfacción de los participantes ha sido bueno. Además, la inmensa mayoría de los establecimientos adheridos participaran en la siguiente edición del evento.

Así mismo, José Bosch también ha añadido que “la valoración de la comunicación y la publicidad del evento, especialmente fuera de la isla, ha sido muy superior a ediciones anteriores gracias a la profesionalización de la organización y al esfuerzo realizado por los colaboradores para dar difusión del mismo. Este hecho es muy importante para poner en valor la calidad de los restaurantes de la isla e incrementar el número, que crece año a año, de visitantes que eligen Menorca para disfrutar de sus magníficos restaurantes, de su gastronomía y de la Mostra de Cuina Menorquina”.

Desde la organización se quiere agradecer el esfuerzo realizado a todos los patrocinadores y colaboradores, “sin ellos sería imposible la realización de este evento, que se ha consolidado como el evento gastronómico de referencia en la Isla”.