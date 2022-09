Más de 5.000 vasos reutilizables en circulación y 17.000 envases recuperados durante las fiestas de Menorca

Con el retorno a la normalidad después de dos años de restricciones a causa de la pandemia se han podido volver a celebrar las fiestas populares en todos los pueblos Menorca. Y con el retorno de las celebraciones se han renovado los compromisos con la preservación del entorno y la reducción de residuos en las fiestas.



Por un lado, se ha repetido la campaña 'Ara va de bo, ara ve got', impulsada por el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca y el departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, con la participación de los 8 ayuntamientos de la isla y la colaboración de la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca.



Se han establecido puntos de distribución y retorno de vasos reutilizables a las diversas fiestas patronales, con el objetivo de reducir los residuos generados por los vasos desechables. Esta iniciativa se llevó a cabo por primera vez en 2018 con la compra de 58.000 vasos reutilizables.



La cifra total de vasos reutilizables distribuidos entre la ciudadanía en el conjunto de todos los municipios ha sido de 5.209, donde destaca la cifra más alta lograda en las fiestas de San Clemente, con 833 unidades.



Por otro lado, después de las experiencias de años anteriores en algunas de las fiestas de varios municipios, desde el departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca y el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, entidad integrada por todos los Ayuntamientos de la isla, se ha habilitado un servicio de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas desechables para las fiestas, en colaboración con la entidad Per la Mar Viva y la empresa Reduxo, propietaria de la maquinaria.



Esta iniciativa, además de evitar que los envases ensucien las calles o acaben al fondo del mar, significaba la recompensa de 5 céntimos por cada lata o botella de plástico que se devolvía a la máquina DDR.



En total, gracias a la implantación de este sistema, se han recogido un total de 17.633 envases ligeros, de los cuales 7.541 eran latas y 10.092 eran bòtils, que han gestionados posteriormente para su reciclaje. En este caso, la cifra más grande de envases recogidos se registró en las fiestas de San Juan, en Ciutadella, con un total de 3.667 envases recuperados.



El consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, Josep Juaneda ha querido destacar que "estas dos iniciativas han permitido, por un lado, reducir el número de vasos desechables que cada vez más son sustituidos por vasos reutilizables. Y por la otra banda, se ha conseguido devolver un total de 17.000 envases, que no se tendrán que recoger o que no acabarán en el mar. Un ejemplo más de nuestro compromiso, como sociedad, en la preservación de nuestro entorno. El éxito de las dos campañas ha estado gracias a la colaboración de la Fundación para personas con discapacidad y la entidad Per la Mar Viva a las cuales agradecemos su implicación".



* En los archivos adjuntos puedes consultar el total de venta de vasos reutilizables y de envases devueltos por municipios.