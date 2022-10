Más de 200 ornitólogos debatirán sobre ciencia y conservación de las aves en Menorca

Menorca acogerá el 25 Congreso Español de Ornitología en la isla del Lazareto entre el 9 y el 13 de noviembre. Ciencia, conservación y aves se darán cita en un evento diseñado para exponer los principales avances en la investigación científica sobre avifauna, y su aplicación a proyectos y campañas de conservación. El programa provisional del congreso, impulsado por SEO/BirdLife con el soporte del Consell Insular de Menorca de se ha presentado hoy en rueda de prensa con la presencia de Josep Juaneda, conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, y de Ramón Martí, director de Desarrollo Institucional de SEO/BirdLife.



Bajo el lema “ciencia para la conservación”, durante cinco días se desarrollará un amplio programa de actividades que, siguiendo las orientaciones del Comité Científico de SEO/BirdLife, incluirá ponencias invitadas, sesiones científicas con comunicaciones orales y exposición de pósteres.



Además, habrá diversas mesas redondas en torno a las aves, sus problemas de conservación, o su papel como indicadores del cambio climático o de la calidad de vida de las personas. También se desarrollarán diversas actividades paralelas (presenciales y en línea) con un enfoque más divulgativo, como las excursiones ornitológicas, que permitirán a la ciudadanía participar también de este acontecimiento en torno a las aves.



Para Ramón Martí “la Reserva de Biosfera de Menorca es el escenario perfecto para acoger este congreso, ya que representa los valores que defiende nuestra organización: conservar un territorio rico en patrimonio natural y cultural donde es posible un desarrollo sostenible. Durante cinco días Maó será protagonista de uno de los congresos de ornitología más importantes de Europa, donde confluyen expertos de diversos países para exponer sus últimas investigaciones relacionadas con la avifauna. Por eso, animamos a investigadores, docentes, estudiantes, periodistas y aficionados a la ornitología a no dejar pasar esta oportunidad única para empaparse de los últimos hallazgos científicos sobre aves y conservación”.



Por su parte Josep Juaneda, se ha mostrado muy contento de que "el Llatzeret pueda acoger la última edición del Congreso Español de Ornitología. Menorca vuelve a ser escenario de la divulgación científica y de la promoción del conocimiento, un aspecto fundamental para transformar nuestra sociedad y conseguir un equilibrio real entre la actividad humana, la protección de nuestra fauna y nuestro territorio. Este es el camino para conseguir una sociedad sostenible".



Todo el programa detallado con horarios e información está disponible en 25 Congreso Español de Ornitología - Menorca:



- Conferencia inaugural (día 9 tarde). Owls for peace. Alexandre Roulin, profesor de Biología en la Universidad de Lausana (Suiza).

- Plenaria (día 10 mañana). ¿Qué nos cuentan las aves con sus cantos? Esther Sebastián González, investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.

- Plenaria (día 10 tarde). Life history at high elevation. Sabine Hille, Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida, Viena, Austria.

- Plenaria (día 11 mañana). The potential of museum collections for studies of relationships and biological processes in birds in the era of genomics. Martin Irestedt, Departamento de Bioinformática y Genética, Museo Sueco de Historia Natural, y profesor asociado del Departamento de Zoología de la Universidad de Estocolmo.

- Plenaria (día 11 tarde). Introduced mammals on Mediterranean Islands: where do we stand? Critical examples of cat predation on seabirds. Elsa Bonnaud, profesora adjunta en la Universidad de París Saclay.

Plenaria (día 12 mañana). Titulo por confirmar. Josué Martínez de la Puente. EBD-CSIC

- Conferencia de clausura (día 12 tarde). Aves urbanas: haciendo de la necesidad virtud. Diego Gil, investigador en Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales – MNCN-CSIC.



También están confirmadas las mesas redondas:



Día 10 mañana: Futuro de las renovables en el marco del nuevo PNIEC.

Día 10 tarde: Salud y Medio Ambiente.

Día 11 mañana: El futuro del mar después del Prestige.

Día 11 tarde: Conservación en ambientes insulares.

Día 12 mañana: Agricultura y conservación de aves.

Por último, hay que subrayar que el 25 Congreso Español de Ornitología será un evento neutro en CO2. Al igual que en ediciones pasadas, SEO/BirdLife desea cumplir con los objetivos de su Sistema de Gestión Ambiental, por lo que se calculará la huella de carbono del congreso derivada de las emisiones por consumos energéticos y desplazamientos, para su posterior compensación.



La isla de Menorca es un escenario ideal para acoger este congreso, ya que representa la conjunción de los valores científicos, conservacionistas y de la Administración pública para proteger un territorio rico en patrimonio natural, paisajístico y cultural. Un logro materializado con su declaración como Reserva de Biosfera en 1993 por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (MAB-CIC), con una ampliación en junio de 2019, pasando de 71.191 ha a 514.485 ha de territorio reconocido, y una zonificación diferenciada en su parte marina y terrestre.



La zona terrestre de la Reserva de Biosfera de Menorca se divide en tres zonas diferenciadas: núcleo, de amortiguación y de transición, según su grado de protección. La zona núcleo terrestre corresponde a la superficie perteneciente al Parque Natural de s’Albufera des Grau. Tiene una extensión total de 5.006 ha y alberga una gran diversidad de ambientes protegidos y con valores de gran interés: zonas húmedas, terrenos agrícolas y ganaderos, bosques, un litoral con acantilados y playas, islotes y zona marina.



Menorca es actualmente la reserva de biosfera con más superficie marina del Mediterráneo, que abarca la zona correspondiente al mar territorial de la isla, hasta las 12 millas marítimas. La superficie actual de la reserva marina supone el 85% del total de la Reserva de Biosfera de Menorca, con 445.005 ha.



La zonificación de la parte marina de la reserva integra dos zonas núcleo: la zona marina del Parque Natural de s’Albufera des Grau y la Reserva Marina del Norte de Menorca, exceptuando parte de la bahía de Fornells y la cala des Grau, que se consideran zonas de amortiguación. En total 6.615 ha de espacios naturales protegidos destinados a la conservación e investigación.