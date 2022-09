‘Marketing social para la salud pública’ en la XXXIII Escuela de Salud Pública de Menorca

“Al igual que una marca se adecua a un grupo de consumidores concreto, lo mismo se puede hacer con la salud. Investigar cómo son los usuarios para adaptar el mensaje según el grupo de población al que te dirijas. Al final el marketing social trata de gestionar intercambios de valor de una conducta o servicio de salud pública. Por ejemplo, todos sabemos que salir a correr es saludable, pero también tiene otros beneficios: es divertido, te puede ayudar a conocer gente y puede generar algo de estatus social si participas en carreras populares”, explica Juan Miguel Rey (Universidad de Granada), que coordina junto a Beñat Urrutikoetxea (Mondragon Unibertsitatea) el curso ‘Marketing social para la salud pública’ en la Escuela de Salud Pública de Menorca.

En esta formación se pretende introducir bien el concepto y crear conocimiento entre todos. Como indica Urrutikoetxea, “la palabra marketing viene por el ‘mercado’ (market) y el ‘movimiento’ (ing), es decir, el movimiento que hacemos para llegar al mercado o público objetivo. Es algo muy simple en un mundo muy complejo, y como hay gente que rechaza el concepto marketing porque no quieren que todo se reduzca al mercado, surgió la palabra ‘social’ como apellido”. En España el marketing social es conocido en el ámbito académico pero luego no se encuentran salidas profesionales. En cambio, en países anglosajones como Reino Unido, Australia, EEUU, Canadá, etc.), “las instituciones gubernamentales tienen sus propios departamentos o centros de marketing que, al igual que ocurre en una empresa, pueden crear buenas soluciones”.

Juan Miguel Rey añade: “Queremos conseguir que en Salud Pública se valore invertir en realizar investigación de mercado, ya sea cualitativa (grupos focales, entrevistas en profundidad, etc.) o cuantitativa (encuestas) porque no son herramientas excesivamente caras y es una inversión que puede ser muy interesante”.

Existen dos tipos de marketing social: el descendiente es el que gestiona el intercambio de valor de una conducta o servicio de salud pública (por ejemplo crear una app para dejar de fumar fácil de entender y utilizar) y el ascendente o crítico es el que ayuda a las entidades que favorecen la salud a conocer qué esta haciendo el marketing comercial de una industria que puede ser lesiva para la salud de los consumidores. “Hay productos que lo único que aportan es enfermedad o dependencia. Estos son los competidores, hay que saber lo que están haciendo continuamente para contrarrestar sus acciones. Y como conocemos bien esas herramientas de marketing, podemos colaborar con las entidades que defienden la salud de la población para que adviertan a los gobiernos de lo que está haciendo esta industria”, apunta Rey.

La “pandemia industrial”, en palabras de la OMS, se refiere a las enfermedades provocadas por industrias como las del juego, el tabaco o el alcohol, que son productos peligrosos legales. “Hay industrias que no tienen nada de lesivo y han aportado productos que nos han facilitado mucho la vida, y luego hay esta pandemia industrial que impacta de forma tremendamente negativa en la salud de las personas. Por mucho que digan que hay libertad de elección, ¿qué elección hay en un producto que sabemos que es adictivo y que encima se potencia esa adicción?”, reflexiona el coordinador.

Además, a estas industrias se les puede prohibir la publicidad pero, como comenta, tienen muchas más herramientas de comunicación que fomentan el consumo adictivo como las redes sociales, patrocinio de conciertos o el boca-oído, entre otras. “En este país la industria del alcohol está muy bien considerada porque somos productores. En Francia por ejemplo, está más regulado y un anuncio de alcohol solamente puede indicar propiedades del producto, en cambio nosotros enseñamos a gente en situaciones muy favorecedoras, con éxito social y sexual. Vemos el alcohol como algo bueno, pero hay que pensar en todas las consecuencias”, concluye Rey.