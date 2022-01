Maó pondra en marcha dos radares en Via Ronda y uno en de Sant Climent

El Ayuntamiento de Maó ha puesto en marcha una campaña informativa que culminará el 15 de febrero, con la puesta en marcha de los dos radares fijos de la Vía Ronda y el nuevo radar de Sant Climent, que ya se han instalado en los últimos días.



Para demostrar que no existe ningún afán recaudatorio y que el objetivo es la reducción de la velocidad en estos tramos concretos por una cuestión, exclusiva, de seguridad, después de diversas peticiones ciudadanas, el Ayuntamiento ha iniciado un período informativo, que se alargará durante todo un mes, donde las cámaras no sancionarán. El objetivo es informar a toda la ciudadanía de la existencia de este sistema de control.

El primer radar de Via Ronda está situado en una zona 30 Km, entre la rotonda de la Salle y la rotonda de Ses Quatre Boques y el segundo radar está ubicado en una zona 50 km, entre la rotonda del cementerio y la rotonda del CEIP de Virgen del Carmen. El nuevo radar de Sant Climent está situado en una zona 30 km, a la entrada del municipio por la carretera de Cala en Porter.

Es importante señalar que durante los últimos 20 años, se han dado numerosos accidentes en estos dos tramos de la Vía Ronda. Concretamente, en la zona donde se ubica uno de los radares, entre el cementerio y la rotonda del Carme, tuvo lugar un accidente mortal, hace un par de años. El segundo radar está situado en la zona de vía ronda más cercana a las escuelas y al polideportivo municipal, una zona muy transitada por niños y niñas. Y lo mismo ocurre con la zona de Sant Climent.

Por otra parte, es importante destacar que, desde hace meses, ya se realizan controles de velocidad en estos mismos tramos, que están señalizados como zona de radar. En este punto, cabe señalar que, durante este tiempo de pedagogía y de campaña informativa, la Policía seguirá realizando estos controles.

Entrada en funcionamiento de las cámaras del sistema de pacificación del centro de Maó el mismo día 15 de febrero.

Por otra parte, el Ayuntamiento informa que, el mismo día 15 de febrero, también entrarán en funcionamiento las cámaras del sistema de pacificación del centro de Maó, después de más de 6 meses de la puesta en marcha de esta reordenación del centro y de la notificación del permiso adecuado a todos los vecinos y vecinas que todavía pueden seguir circulando por las calles reformadas.

Esta iniciativa en el centro se ha impulsado con el objetivo de avanzar hacia un modelo de ciudad más amable, que permite dinamizar la actividad social, económica y comercial del centro histórico de Mahón, potenciando también la movilidad de las personas con medios sostenibles