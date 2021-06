Maó asfaltará la 4.050 m2 de calle distribuidos entre la rotonda de Fort de l'Eau, el Paseo Marítimo y Puerto

El Ayuntamiento de Maó renovará el asfaltado la 4.050 m2 de calle distribuidos entre la rotonda de Fort de l'Eau, el Paseo Marítimo y la Av / Puerto de Mahón.

Las actuaciones se llevarán a cabo el viernes 18 (rotonda de Fort de l'Eau), el lunes 21 (Paseo Marítimo) y martes 22 de junio (Av Puerto de Mahón).

Esta actuación se hará mediante una partida de 63.500 euros + IVA, correspondiente al presupuesto municipal del año 2020 y que incluye, también, el asfaltado de un tramo de la calle Miquel de Verí, entre Camí de Ses Vinyes y San Esteban, que se hará durante las próximas semanas.

El objetivo de esta inversión es mejorar la seguridad vial de estas calles y avanzar, también, en el embellecimiento y la mejora de la ciudad de Maó. Los tramos de calle que se renovarán presentan, todos ellos, una serie de imperfectos consecuencia del paso del tiempo, que hacen que las condiciones para la circulación de vehículos no sea la mejor.

Por otra parte, hay que señalar que este proyecto se suma a la reforma integral de una parte de las calles Ses Moreres y Bastión, la c / San Jorge, la reforma integral de la c / Fornells, así como el asfaltado de una parte de la Vía Ronda, durante los últimos meses.

En este sentido, el Ayuntamiento de Maó, da continuidad a una política de mejora de los servicios de la ciudad, que seguirá, durante este año 2021, con la reforma y mejora de otras calles en Maó. Asimismo, este proyecto también sirve para continuar con una política de impulso de la obra pública en la ciudad, como herramienta para crear actividad económica en empresas locales, en estos momentos de reactivación.



Por su parte Héctor Pons ha explicado que se trata de unas obras "necesarias para garantizar la seguridad vial y que sirven para seguir mejorando, también, la imagen que da nuestra ciudad, especialmente, en el Paseo Marítimo, que es un entorno de hoteles que tienen abierto todo el año ".