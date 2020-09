Se mantienen los precios de los abonos tras la revisión de las tarifas del servicio regular de transportes

El Consell Insular de Menorca mantiene el precios de los abonos tras la revisión de las tarifas del servicio regular de transportes de pasajeros por carretera

El próximo 1 de octubre entrarán en vigor las nuevas tarifas que se aplicarán al servicio regular de transporte de pasajeros por carretera. Esta revisión, pendiente de realizar desde el 2014, momento en que se había realizado la última actualización de tarifas no afectará a los abonos (T10, T40 y T-Joven) que no verán alterado su precio y será el Consell Insular el que soportará este aumento para no perjudicar a los usuarios de este servicio.

El billete sencillo será el que sufrirá un incremento de precio que puede oscilar entre los 0,05 y 0,20 céntimos de euro, dependiendo del trayecto a realizar. Los usuarios esporádicos serán los que notarán el incremento porcentual de esta revisión que, se debe prever anualmente, pero por diversas razones no se ha llevado a cabo hasta este 2020.

El notable incremento, que en los últimos años, han afectado en los costes fijos y los variables de este servicio y que deben ser soportados por el Consell Insular hacían inviable poder continuar con su normal devenir sin llevar a cabo la preceptiva revisión de tarifas .

La fidelización de usuarios y el mantenimiento de servicio, a pesar de la importante bajada en el número global de pasajeros, es uno de los objetivos que se ha marcado el departamento de Movilidad para los próximos meses. Hay que recuperar el número habitual de personas usuarias que, tradicionalmente utilizan el transporte colectivo para sus desplazamientos y que, en estos momentos optan por otros medios a causa de los efectos de la pandemia.