Manifiesto por el agua, en la última excursión de la Menorca InSOStenible

El pasado domingo, 23 de octubre, se celebró una nueva excursión sobre la Menorca Insostenible. En esta ocasión estaba dedicada al agua, particularmente a los elevados consumos de agua de acuífero que se registran en las extensas zonas de jardines de césped de las urbanizaciones.

El agua es uno de los elementos imprescidibles por la vida. La que se encuentra en el suelo, que llamamos agua dulce, está en pocas cantidades y resulta muy frágil.

En Menorca, el agua dulce depende de las lluvias. Aquí no tenemos grandes montañas y, por tanto, no tenemos ríos ni acumulación de nieve que, después, en primavera y verano, puedan fluir hacia el mar. No, aquí sólo tenemos el agua que llueve y conducimos hacia las cisternas, o bien el agua que cae al campo y que se consigue infiltrar en el terreno para acabar nutriendo los acuíferos que se localizan en el subsuelo.

Pero en los últimos 50 años, mucha gente ha dejado de llenar las cisternas cuando llueve, la población de Menorca se ha incrementado y vienen cientos de miles de turistas cada verano.

Han aparecido grandes regadíos de forrajes, que riegan por aspersión muchas horas al día a pleno sol de verano. Tenemos kilómetros de canalizaciones públicas de servicio de agua potable que están en mal estado y tienen enormes pérdidas. Y buena parte de las urbanizaciones tienen una jardinería que no está adaptada a nuestro clima, que hace que se gaste entre 5 y 7 veces más agua de lo lógico.

Esta dinámica se está traduciendo en una descarga muy importante del nivel de los acuíferos. Si no cambiamos la tendencia, en unos años más, podemos llegar a situaciones irreversibles.

No es éste el legado que queremos dejar a las generaciones más jóvenes. No es ésta la Menorca que queremos. El agua dulce será cada vez más importante y hoy estamos aquí para recordarlo. Por decir que no todos los usos que se hacen del agua son imprescindibles. Hay muchos suntuarios, no necesarios, que representan un abuso más que un uso.

Uno de estos abusos, que no son en absoluto necesarios y que hoy podemos ver claramente, son las enormes alfombras de césped, que se mantienen verdes durante todo el verano. A expensas, claro está, de un enorme volumen de agua.

Efectivamente, mientras que en las zonas urbanas de los núcleos tradicionales, es normal encontrar consumos de entre 150 o 200 litros por persona y día, en estas urbanizaciones con gran cantidad de césped, se registran consumos de entre 1.000 y 1.500 litros por persona y día. Ya lo vemos, un agua de acuífero, que cada vez es más escasa, y lo estamos empleando para regar jardines ornamentales.

Como hace muchos años que esto viene ocurriendo, creemos que ya ha llegado la hora de alzar la voz y pedir soluciones. Soluciones que no son complicadas ni caras. Sólo requieren voluntad de la gente o decisión en las instituciones públicas.

Pensamos que ha llegado la hora de que los ayuntamientos reorganicen las tarifas públicas del recibo del agua. Y aquí las palabras son importantes, para que después no se tergiverse el mensaje.

Reorganizar no significa subir a todo el mundo el recibo del agua, significa hacerlo más justo. Que a quien gaste en los parámetros razonables, se le pueda abaratar incluso el precio. Pero a quien gaste mucho por encima, tenga un precio sancionador, que indique claramente que abusar del agua tiene un coste importante. Regar césped verde con agua de acuífero debe salir muy caro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como puede pensar, quien no quiera pagar altos importes en el recibo del agua, lo tendrá fácil. Sólo tiene que cambiar de modalidad de jardín. O que lo riegue con agua de cisterna, que previamente haya recogido del tejado en los meses de lluvia.

Hablando de cisternas, creemos que aquí también los ayuntamientos y el Consell Insular tienen un papel que jugar, y deberían ponerlo en práctica con urgencia. Se trataría, por un lado, de condicionar que todos los nuevos crecimientos urbanísticos, en la modalidad que sea, deban tener obligatoriamente cisterna. Y por otro, que se estructuren ayudas públicas para recuperar el uso de cisternas existentes que ahora no se están empleando.

Hacemos un llamamiento a las formaciones políticas para que la Ley de Reserva de Biosfera, que ahora se está empezando a discutir en el Parlament Balear, permita que Menorca pueda asumir su parte de responsabilidad en la gestión de los recursos hídricos y en la política hidráulica, que hasta ahora nunca ha existido en realidad en nuestra isla.

Pedimos a todas las instituciones públicas que den prioridad a inversiones orientadas a disminuir las pérdidas de agua de los sistemas de abastecimiento público. Y a que se pidan contadores y lecturas periódicas de las extracciones de agua de pozo que se realizan en las grandes fincas de regadío que se pasan el verano regando por aspersión en horas de pleno sol.