Los taxistas de Menorca ven peligrar las temporales por falta de conductores

En la ultima reunión de la La Asociación de Transportistas por Autotaxi de Menorcase dio lectura a la Memoria de Actividades del año pasado y se aprobó el Estado de Cuentas a 31 de diciembre de 2021, habiendo cerrado el ejercicio con superávit.

Entre otros puntos del orden del día, se informó de las ayudas convocadas por el Gobierno a través del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, consistentes en 300.-€ por cada vehículo adscrito al servicio. Además, se comentó el anuncio del Govern Balear sobre unas ayudas en la misma dirección, aunque todavía no han sido convocadas.

Por otra parte, se informó a los asociados sobre la aprobación definitiva del Reglamento por el cual se determinan los requisitos de las licencias de autotaxi para vehículos de hasta siete plazas en la Isla de Menorca, por parte del Consell Insular. Por el momento, el único ayuntamiento que ha iniciado los trámites para la modificación y adaptación del Reglamento ha sido el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, el cual celebró la Comisión de Taxis el pasado 23 de marzo.

Finalmente, los taxistas de la Asociación, integrada en la Federación PIME Menorca, manifestaron en la Asamblea el temor a no poder iniciar la actividad con las licencias temporales, especialmente en el término municipal de Ciutadella. Cabe tener en cuenta que la actividad se ha de convocar el 1 de junio, y por el momento, se están encontrando con grandes dificultades para encontrar conductores para las mismas. En ese sentido, el pasado sábado 2 de abril se celebró en las dependencias de la Policía Local el examen para obtener el carnet municipal de taxista, al que se presentaron más de 30 aspirantes, con una preocupante tasa de aprobados.

Desde la Asociación se contactó con el Área de Organización y Seguridad Ciudadana y, aseguran desde la entidad municipal, que no está previsto que se haga una segunda prueba hasta finales de mayo. Este hecho preocupa gravemente a los taxistas, no solo porque no les deja margen para la contratación de personal, sino que además están en una situación de total incertidumbre. Durante la Asamblea General, algunos conductores comentaron la posibilidad de proponer al municipio la sustitución del examen por un curso de instrucción, que pudiera ser ofrecido por el Ayuntamiento o por personal cualificado externo.

De no solucionar esta problemática, la situación del pasado verano podría repetirse y dejar a los visitantes y locales desabastecidos de servicio de taxi, con la paradoja de contar con licencias temporales pero sin personal habilitado para explotarlas.