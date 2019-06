Los partidos insularista progresistas acuerdan sumar esfuerzos en los procesos de negociación en marcha

Consideran que la opción insularista es un elemento necesario para una mayoría de izquierdas y por tanto se debe visualizar al Gobierno y al resto de instituciones de las Islas Baleares

Este viernes se han reunido en Palma los tres partidos insularista con representación en el Parlamento y los Consells Insulares surgidos de las últimas elecciones: Mes per Mallorca, Mes per Menorca y Gent per Formentera.

Los objetivos de la reunión han sido analizar y evaluar conjuntamente los resultados de las elecciones y compartir informaciones y estrategias de cara a las negociaciones para formar gobiernos estables y progresistas a las diversas instituciones en las que los tres partidos están presentes.

El encuentro ha servido para constatar algunas incoherencias que se están dando en estos momentos en las negociaciones. Por ejemplo que en unos Consells el PSOE considere lógica su presidencia por cuatro años, a pesar de ser la segunda fuerza en número de votos y necesitar, por tanto, el concurso de otro grupo para alcanzar esta presidencia y en cambio a otros el PSOE discuta la presidencia en el Consell a las fuerzas más votadas.

También se ha constatado que los tres partidos disponen en su conjunto de siete diputados en el Parlamento, que pueden sumar apoyo y estabilidad a un gobierno progresista. Los tres han coincidido en la importancia de llegar a acuerdos razonables y coherentes para garantizar gobiernos progresistas y estables en todas las administraciones donde esto sea posible. Además, han decidido sumar esfuerzos en este proceso negociador destacando que la opción insularista es un elemento necesario para una mayoría de izquierdas y por tanto se debe visualizar al Gobierno y al resto de instituciones de las Islas.

Finalmente, los tres partidos han decidido constituir un Comité de Enlace, formado por los coordinadores o secretarios generales de cada partido para intercambiar información relacionada con las negociaciones para formar los diferentes gobiernos. También han acordado invitar a Ahora Ibiza a sumarse a este comité.