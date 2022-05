Llega la segunda edición de 'Vius al barri', para dinamizar la cultura en los vecindarios de Maó

'Vius al barri' es un proyecto que pretende acercar la cultura en los barrios de la ciudad de Maó. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Maó y organizada por el colectivo Artsenlaire y Tararó SL, trasladará las artes escénicas y la música a los barrios de la ciudad, todos los sábados, a partir de las 18.00 horas.

El programa dura cinco semanas y tendrá lugar en un barrio distinto cada jornada.Esta es la segunda edición de 'Vius al barri', que se repite gracias a la buena acogida que tuvo el año pasado, tanto por parte de los artistas participantes en los ciclos como por parte de las asociaciones de vecinos y los propios vecindarios.

Los objetivos del proyecto son: promover el uso de espacios públicos que se encuentren fuera del centro del municipio; fomentar artistas locales, ofreciendo salidas al sector de la isla, a la vez que incentivar la participación de vecinos y vecinas en los distintos actos; y, finalmente, utilizar las artes escénicas como vínculo para crear y atraer nuevos públicos, respectivamente.

La programación es la siguiente:7 de mayo – Plaza Ibiza: Jóvenes Orfeó Maonès, como propuesta escénica; Lara Pons, actuación musical.

14 de mayo – Vallas del Carmen (patio escuela Antoni Joan): Xinxeta y Tico, como propuesta escénica; Black Holes, actuación musical.

21 de mayo – Camino de Barrotes (patio Asociación Vecinos): Dani Morlà y sus Amigos, como propuesta escénica; Martín Meléndez y Caléndula, actuación musical.

28 de mayo – Andrea Doria y Molí des Pla (zona deportiva calle Borja Moll): Cia to Be. Feliz no Cumpleaños, como propuesta escénica; La Ichi Flamenco, actuación musical

4 de junio – Camí de ses Vinyes (patio Asociación de Vecinos): Cuentos del Arpa, como propuesta escénica; Pep Gener y Two Moon, actuación musical.