El libro de Sitjot sobre Torre d’en Galmés, adaptado a lectura fácil

El libro Torre d’en Galmés. ¿Cómo controlaban el territorio en la Menorca prehistórica? de la colección Sitjot ya está disponible en una nueva versión de lectura fácil, siguiendo en la línea de Menorca Talayótica como proyecto transversal e inclusivo. La adaptación, realizada por Elisabet Serra, de la Asociación Lectura Fácil, se ha hecho siguiendo las directrices internacionales del IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) y de Inclusion Europe sobre el lenguaje, el contenido y la forma con el objetivo de facilitar su comprensión.



La versión de lectura fácil se presentará esta semana en Ciutadella y Alaior, en el marco de las XVIII Jornadas de Historia Local y Patrimonio Cultural de Menorca. Ambos actos contarán con la presencia de Elisabet Serra y de los autores del título original: los arqueólogos Antoni Ferrer y Gustau Juan participarán el viernes 25 de noviembre en el acto que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Ciutadella (19 h); y Carmen Lara y Joaquim Pons, en la segunda presentación que se hará el sábado 26 en la Sala de Actividades Ciudadanas del Ayuntamiento de Alaior (18 h). También en el marco de las jornadas, el mismo sábado a partir de las 20:30 h habrá una degustación del nuevo dulce talayótico con su creador, Aleix Cànovas (Ca Na Maru).



El libro original, Torre d’en Galmés. Control del territorio en la Menorca prehistórica, fue la primera publicación de la colección Sitjot, donde se presentan las novedades extraídas de las excavaciones realizadas en el yacimiento hasta el 2018. Como el resto de la colección, su adaptación a lectura fácil está disponible en catalán, castellano e inglés. Se podrá encontrar en el Museu de Menorca y en las bibliotecas de la isla.



Sitjot tiene como objetivo difundir la riqueza del patrimonio histórico y arqueológico menorquín entre un público no especializado. Con un marcado carácter divulgativo, pero siempre respetando el rigor científico, estas monografías incorporan ilustraciones y otros recursos visuales para hacer más comprensible la información. La intención es que estas monografías puedan resultar de interés no sólo para los menorquines, sino también para los turistas que llegan a la isla, especialmente a los que visitan los museos.