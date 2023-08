El Lazareto reorganiza las visitas guiadas a la exposición de Lucia Vallejo por la gran afluencia

La artista Lucia Vallejo hará visitas guiadas a su exposición del Lazareto, Our thoughts, our cages, dos días en la semana. La actividad se llevará a cabo los miércoles a las 11 horas, y un día del fin de semana (sábado o domingo, dependiendo de la semana), también a las 11 horas, durante los meses de agosto y septiembre.



Hasta ahora, era la propia artista quién se encargaba de organizar las sesiones, pero por la gran demanda de público, el departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación ha decidido ampliarlas y ofrecerlas de manera independiente a la visita a la isla.



Las salidas se harán desde el Moll de Cales Fonts, en Es Castell, a un precio de 9 euros para los adultos, 4 euros para los menores de 12 años y gratuitamente para los menores de 4 años. La actividad tiene una duración de hora y media, aproximadamente, y se concibe como una experiencia única para interactuar directamente con la artista y descubrir su proceso creativo y la inspiración de cada obra.



Lucía Vallejo, artista originaria de Bilbao, fusiona en el Lazareto materiales y conceptos en una combinación de pintura, escultura y técnicas artesanales. La muestra está comisariada por María del Corral en colaboración con Lorena Martínez del Corral, y está inspirada en la escritora Virginia Woolf.



Vallejo concibe en sus creaciones la idea de los pensamientos como jaulas. Sus obras se articulan con una mezcla de procesos y disciplinas: vidrio, lino, pigmentos, escultura, pintura, etc.



La artista crea un lenguaje propio en el que transgrede los límites de la pintura y la escultura, tanto formales como de espacio. Por este motivo, elabora un complejo tejido de conexiones entre los materiales y los conceptos establecidos. Dado estas particularidades, en este montaje son importantes las relaciones de espacio y de contexto que el visitante tiene que tener presente para poder disfrutar de las obras en un lugar como el Lazareto.



La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Nan Ventura (www.nanventura.es).